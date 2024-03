La Juventus balza in pole: il Milan è sempre più lontano

Mossa in anticipo della Juventus, che avrebbe individuato questo personaggio tanto chiacchierato come ideale per la panchina.

Tutto da decifrare il futuro della panchina del Milan. Perché Stefano Pioli, tanto discusso e chiacchierato dopo alcuni risultati non buonissimi in stagione, rischia seriamente il posto al termine della stagione. Nonostante il tecnico emiliano abbia ancora un contratto in essere con i rossoneri fino al 2025.

A Pioli viene contestato il fatto di subire troppe reti, anche da squadre meno altisonanti del Milan. Ma anche l’eliminazione troppo rapida subita sia in Champions League che in Coppa Italia. Senza dimenticare le frecciate del patron Gerry Cardinale, che gli ha imputato il fatto di essere lontano dalla vetta della classifica e di aver contribuito ai troppi infortuni stagionali.

Situazione tutta in divenire, mentre fioccano i nomi per sostituirlo in panchina a partire dall’estate 2024. Diversi profili, diverse ambizioni, il tutto affinché sia legato al progetto Milan voluto dalla proprietà RedBird, che guardi al futuro senza doversi accontentare di innesti da instant-team.

Juve, via Allegri: al suo posto c’è l’obiettivo del Milan

Uno dei profili maggiormente apprezzati, in particolare dalla dirigenza e da Zlatan Ibrahimovic che lo conosce molto bene, è quello di Thiago Motta. L’allenatore rivelazione del Bologna, che sta facendo un campionato incredibile e che merita il 4° posto in classifica attuale.

Motta sarebbe perfetto per un progetto a lungo termine, fondato su giovani da valorizzare e bel gioco. Ma occhio, secondo a quanto scrive Tuttosport, alla rivale Juventus. I bianconeri sarebbero scattati in pole nella corsa al tecnico italo-brasiliano (col contratto in scadenza a giugno) visto che lo ritengono l’ideale rimpiazzo per Massimiliano Allegri.

L’allenatore della Juve ha una situazione identica a Pioli: contratto fino al 2025, l’apprezzamento della dirigenza e i buoni risultati in campionato dalla sua parte. Ma in tanti pretendono un cambiamento a fine stagione, con Thiago Motta che viene indicato come l’uomo ideale, giovane e con idee innovative, per valorizzare la rosa della Juve.

Il Milan dunque rischia di dover spostare la propria attenzione sul dopo-Pioli verso altri lidi e profili. Se Motta dovesse scegliere la Juve per il proprio futuro di carriera, i rossoneri resterebbero in corsa per altri allenatori. Come Antonio Conte, che sposerebbe volentieri il progetto RedBird nonostante sia un tecnico pretenzioso sui rinforzi di mercato. Oppure restano in ballo i nomi dello spagnolo Julen Lopetegui o il sogno Roberto De Zerbi, sotto contratto con il Brighton.