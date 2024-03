L’annuncio del georgiano: “Kvara al Milan, è questo il suo livello”

Parole quelle del georgiano destinate a fa discutere: il giocatore attualmente al Napoli ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2027

Anche ieri Kvaratskhelia ha dimostrato tutto il suo valore. Con un bel gol e diverse occasioni, il georgiano è stato il grande protagonista di Napoli-Torino.

Nonostante le tante critiche ricevute in stagione, dopo la fantastica annata chiusa con lo Scudetto, il classe 2001 di Tiflis è riuscito comunque già a raggiungere la doppia cifra, con la rete a Milinkovic-Savic.

Nelle ultime settimane si è parlato tanto del suo futuro, con le dichiarazioni del suo agente non sempre molto chiare. Il Napoli in estate si priverà certamente di Victor Osimhen: lo hanno fatto capire tutti e Aurelio De Laurentiis è finalmente pronto a lasciarlo andare.

Difficile pensare ad un addio anche del georgiano, ma senza Champions League non sarebbe da escludere. La sua valutazione è sicuramente importante e difficilmente verrà ceduto per meno di 70-80 milioni di euro.

Kvara in passato è stato accostato al Milan, prima dell’approdo al Napoli, ma chissà che in futuro non possa esserci davvero il rossonero. Il georgiano sarebbe perfetto per il Diavolo, ne è convinto uno che lo conosce bene, come Kaladze: “Vorrei vedere Kvaratskhelia in un top team, una squadra capace di vincere la Champions perché è quello il suo livello. Lui è da Real Madrid o da Milan – afferma l’ex difensore ai microfoni de La Gazzetta dello Sport – Ecco, il Milan potrebbe prendere lui”. Parole chiaramente destinate a far discutere.

Kaladze vota Pioli

Oggi immaginare Kvara al Milan appare davvero fantamercato, anche perché nel ruolo del georgiano c’è chiaramente Rafa Leao, che in questo momento non appare lontano dai rossoneri, nonostante le tanti voci relative al suo futuro.

Kaladze, poi, nel corso dell’intervista, ha parlato di Stefano Pioli e della sua panchina messa ogni giorno in discussione: “Tutti i cicli hanno una fine, ma io considero Pioli un bravissimo tecnico. Lo ha dimostrato non solo con lo Scudetto, ma va messo nelle condizioni migliori. Deve avere con sè una squadra da Milan e non essere lasciato solo nei momenti di difficoltà. Serve molto lavoro per ricreare una società forte e recuperare il terreno che separa dall’Inter. E’ la missione dei dirigenti, a partire da Ibrahimovic“.