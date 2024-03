Milan, 3 colpi per il futuro: c’è anche una sorpresa

Il Milan sta già pianificando cosa fare nella sessione estiva di calciomercato. Ma c’è anche un innesto a sorpresa da non sottovalutare.

Mancano ancora più di due mesi alla fine della stagione sportiva in corso. C’è ancora tanto da dire per il Milan, che deve consolidare il piazzamento Champions in campionato e vuole provare a raggiungere la finalissima di Europa League, che si disputerà a fine maggio a Dublino.

Dopo di che si parlerà di calciomercato, dei colpi estivi che il club dovrà mettere a segno per riportare il Milan tra le big assolute della Serie A ed in piena corsa Scudetto. Molto dipenderà anche dalla classifica finale di questo campionato e da chi sarà l’allenatore rossonero per il 2024-2025.

Ma intanto in queste settimane si parla già dei piani di mercato del Milan che verrà. Una cosa è certa: non sarà rivoluzione totale, come invece accaduto nell’ultima sessione estiva. Ricordiamo che il club gestito da RedBird nell’estate 2023 ha messo a segno ben 10 colpi in entrata mentre ha lasciato partire (tra cessioni onerose, fine prestiti e scadenze contrattuali) più di una dozzina di calciatori.

I tre obiettivi principali del Milan: innesto anche in difesa

Ad aggiornare la situazione sulle esigenze di mercato del Milan per la prossima stagione c’ha pensato Nicolò Schira. Il cronista, sempre informato sulle trattative in Italia ed all’estero, ha parlato di tre obiettivi già dichiarati per la squadra di Pioli in vista della stagione prossima.

I primi due rinforzi sono già noti e chiacchierati. Il Milan cercherà in primis un nuovo centravanti, ovvero un numero 9 che possa rappresentare presente e futuro dell’attacco rossonero. Sia Giroud che Jovic restano ancora in bilico, visto che entrambi sono in scadenza contrattuale, senza dimenticare i quasi 38 anni del francese. Dunque investire su una punta rimane la prioerità assoluta.

Poi un centrocampista. Il Milan è soddisfatto a metà dell’impegno dei mediani attualmente in rosa, in particolare di Musah e Pobega che non sono ancora riusciti a fare il salto di qualità. Probabile che Furlani e compagnia puntino su un ‘box-to-box‘ che possa degnamente sostituire Franck Kessie, ancora non rimpiazzato degnamente a due anni dal suo addio.

A sorpresa Schira rivela che il Milan cercherà con ogni probabilità anche un nuovo terzino destro. Vista la presenza di capitan Calabria, di Florenzi e di Kalulu, non sembrava una priorità quella di aggiornare il comparto laterale destro in vista della prossima stagione. Ma l’intento è quello di trovare un terzino di spinta e di qualità, un emulo di Theo Hernandez sulla corsia opposta, per avere ancora più soluzioni nelle due fasi.

Chi si aspettava rinforzi prioritari tra i centrali, o magari sulla fascia mancina per un vice-Theo, dovrà invece attendere. Bocciatura per Calabria in arrivo?