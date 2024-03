Milan, disastro in difesa: in estate si cambia

Il Milan è pronto ad affidarsi al mercato per rafforzare un reparto che in questa stagione è andato in difficoltà, subendo davvero troppi gol

Anche giovedì il Milan non è apparso per nulla invulnerabile, subendo altri due gol. Le reti incassate contro lo Slavia Praga, frutto di disattenzioni, hanno fatto arrabbiare non poco i tifosi, ma anche lo stesso Stefano Pioli.

Adesso sono ben 48 i centri subiti, di cui 32 in Serie A. Il dato è davvero preoccupante: certo, non può essere tutta colpa dei difensori, ma in estate si interverrà per provare a sistemare le cose. La Gazzetta dello Sport di oggi fa così il punto sul reparto arretrato, che vede un Mike Maignan non riuscire più a fare il ‘fenomeno’ e inevitabilmente la squadra ne sta risentendo.

Chi è pronto a fare le valigie è sicuramente Simon Kjaer. In questi giorni, nonostante il danese sia tornato a fare il titolare, non si è aperto alcuno spiraglio per il rinnovo. L’ex Palermo vorrebbe restare, ma non sembrano esserci i presupposti. Rischia di fare le valigie anche Pierre Kalulu. Con la sua cessione, d’altronde, il Diavolo metterebbe a bilancio una buona plusvalenza. Il francese non è certo incedibile e nelle gerarchie oggi è praticamente dietro a tutti.

Non dovrebbero salutare la compagnia Malick Thiaw e Fikayo Tomori, ma di fronte ad offerte irrinunciabili, dalle parti di Casa Milan sono pronti a concedere il via libera. Sicuro del posto è, invece, Matteo Gabbia sempre più al centro dei piani del Diavolo.

Ecco chi arriva

Secondo La Gazzetta dello Sport tra i nomi in cima alla lista continua ad essersi quello di Lilian Brassier. Il 24enne centrale del Brest, che il Milan ha provato a prendere già a gennaio, ha una valutazione non altissima, visto il contratto in scadenza nel 2025, e potrebbe sbarcare a Milano per una cifra non superiore ai 10-12 milioni.

Attenzione poi a Maxence Lacroix, classe 2000 in forza al Wolfsburg (anche lui con un contratto in scadenza nel 2025), e a Tosin Adarabioyo, che in estate si svincolerà dal Fulham. Non viene citato ma non può non essere considerato Alessandro Buongiorno: la sua valutazione è ormai alle stelle, ma è stato il vero unico obiettivo del Milan durante il calciomercato invernale e un tentativo verrà certamente rifatto.