Milan-Empoli, probabile formazione rossonera: Pioli ne cambia 6

Le ultime notizie da Sky Sport sullo schieramento che il mister rossonero dovrebbe mandare in campo a San Siro contro l’Empoli.

Questo è un turno di Serie A importante, dato che sono in calendario partite come Bologna-Inter e Juventus-Atalanta che interessano molto al Milan in chiave qualificazione Champions League. Vincere in casa contro l’Empoli domenica pomeriggio è fondamentale. C’è la possibilità consolidare ulteriormente la posizione in classifica e anche di scavalcare la Juve, se questa non dovesse fare bottino pieno a Torino.

I rossoneri sono reduci da due successi importanti contro Lazio e Slavia Praga, c’è voglia di conquistarne un altro e di mettere un altro tassello verso il raggiungimento dell’obiettivo minimo stagionale. Non sono mancate le critiche a Stefano Pioli, soprattutto dopo la vittoria in Europa League, pertanto il mister ci tiene a vincere e a convincere domenica a San Siro.

Serie A, Milan-Empoli: le scelte di mister Pioli

Il Milan dovrà rinunciare agli squalificati Alessandro Florenzi e Rafael Leao, oltre all’infortunato Tommaso Pobega. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, ci saranno diversi cambiamenti nella formazione titolare rispetto al match vinto 4-2 contro lo Slavia Praga.

In difesa ci sarà il ritorno dal primo minuto non solo di capitan Davide Calabria, ma anche di Malick Thiaw e Fikayo Tomori. Confermato Theo Hernandez a sinistra, così come Mike Maignan in porta, ovviamente. A centrocampo rivedremo nuovamente Tijjani Reijnders dall’inizio, ma stavolta affiancato da Ismael Bennacer e non da Yacine Adli.

Per quanto concerne il tridente offensivo, sarà Noah Okafor a sostituire Leao a sinistra. Saranno al loro posto Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek. Riposo per Olivier Giroud, il centravanti sarà Luka Jovic. Il serbo era squalificato nelle scorse due giornate di Serie A, domenica avrà una ghiotta chance da titolare e non dovrà sprecarla.

Salvo sorprese, Samuel Chukwueze dovrebbe nuovamente partire dalla panchina. L’esterno nigeriano non ha trovato spazio ultimamente, Pioli gli ha chiesto di lavorare meglio anche in allenamento per convincerlo a dargli fiducia nelle partite. Vedremo se almeno entrerà a match in corso a San Siro. Nelle ultime tre gare 0 minuti, l’ultima presenza è del 22 febbraio in Rennes-Milan (29 minuti in campo).

SERIE A, MILAN-EMPOLI: LA PROBABILE FORMAZIONE DI PIOLI

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic.