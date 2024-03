Theo Hernandez, sospiro di sollievo: tifosi entusiasti

In casa Milan arriva una buona notizia che riguarda Theo Hernandez: i tifosi possono esultare

Una delle stelle del Milan e, per questo, è ambita da tutti i top club. Il riferimento è naturalmente a Theo Hernandez, il terzino sinistro più forte della Serie A, di certo uno dei migliori d’Europa. Un cursore con il vizio del gol, come ha mostrato in più di un’occasione nei suoi anni rossoneri.

Ed è anche dedito al sacrificio, come ha dimostrato nel corso dell’emergenza difensiva patita da Pioli nel corso della stagione. Per il Milan si è accentrato giocando perfino difensore con buoni risultati.

Ha da poco festeggiato le 200 presenze in rossonero ed ha più volte rimarcato la sua volontà di restare a Milano, dove è ormai di casa. D’altronde è un vice capitano apprezzato dai tifosi e nello spogliatoio, sempre decisivo con le sue giocate anche offensive.

Eppure il suo futuro è decisamente in dubbio: come detto, è una delle stelle del Milan e le sue prestazioni e la sua classe hanno attirato il mirino dei club esteri che di certo non hanno problemi di liquidità.

Hernandez, il Bayern cambia obiettivo

Tra i club interessati a Theo Hernandez c’è il Bayern Monaco che nelle sua fila ha già avuto Lucas Hernandez, il fratello oggi perno del Paris Saint Germain. I bavaresi, infatti, in estate saluteranno Davies che ha già comunicato il suo desiderio di trasferirsi al Real Madrid.

Un bel buco per il Bayern che ha quindi posato gli occhi proprio in Italia, al Milan. Hernandez, come detto, è uno dei migliori interpreti del suo ruolo ed i bavaresi sono pronti a convincere il Milan a suon di milioni.

Ed in caso di offerta irrinunciabile, nessuno è incedibile in rossonero come dimostrato con Tonali nella scorsa stagione. Stando a quanto affermano i media spagnoli, però, nelle ultime settimane vi sono altre piste scandagliate dagli uomini mercato tedeschi.

In primis il terzino del Girona secondo in classifica e rivelazione della Liga Miguel Gutiérrez ma anche l’ucraino Oleksandr Zinchenko, cursore dell’Arsenal. Possibile, quindi, che il Bayern possa anche lasciar perdere la pista relativa al terzino transalpino per puntare su altri profili sicuramente meno dispendiosi dal punto di vista economico.

Il Bayern, però, non era l’unico pericolo per il Milan: Theo, infatti, piace molto anche in Premier League ed i top club non hanno certo problemi a presentare una super offerta.