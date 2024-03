Antonio Conte è a Milano: la foto con Fedez fa impazzire i tifosi

Antonio Conte si trova a Milano: i fan sono impazziti per il tecnico salentino, spunta la foto con il rapper Fedez

Antonio Conte è sicuramente il tecnico preferito dai tifosi del Milan per la successione di Stefano Pioli. Il salentino è il tecnico più corteggiato attualmente, anche perché il palmares parla decisamente per lui. Scudetti a raffica nelle sue esperienze sia in Italia che in Premier League che sono garanzia per il futuro.

Ecco perché i tifosi, in cuor loro, hanno già deciso. Non è certo semplice, però, portare a Milano Conte, anche per le sue esose richieste in tema di ingaggio e per quelle in fase di mercato. Decisamente esigente, l’allenatore salentino chiederebbe con ogni probabilità una campagna acquisti poderosa con un netto esborso economico.

L’ultima parola, peraltro, ce l’ha Zlatan Ibrahimovic, nuovo braccio destro di Cardinale e di fatto plenipotenziario in seno al club. Ecco perché ha chance di rinnovo lo stesso Stefano Pioli che pure si giocherà gran parte del suo futuro a tinte rossonere nei prossimi tre mesi. La qualificazione alla prossima Champions League sembra in ghiaccio, il secondo posto è alla portata viste le difficoltà della Juve, mentre in Europa può arrivare fino in fondo la squadra rossonera.

Milan, l’indizio per Antonio Conte: una foto scatena tutti

Se dovesse andare via Pioli, peraltro, sono diverse le ipotesi per la panchina rossonera. Addirittura in pole ci sarebbe Thiago Motta, il tecnico che ha impressionato non poco la dirigenza grazie ad un gioco divertente ed offensivo con cui ha spinto il Bologna fino al quarto posto in classifica.

Come detto, però, Antonio Conte è il preferito dai tifosi del Milan che si aggrappano ad ogni tipo di indizio possibile per vederlo a Milanello a partire dal prossimo mese di luglio. E così anche l’ultima foto apparsa sui social ha mandato in visibilio i supporters.

L’allenatore ex Juve ed Inter, infatti, è ritratto accanto al rapper Fedez, milanese doc. Sembra che l’ex marito di Chiara Ferragni non abbia una squadra in particolare della quale sia tifoso: pare che addirittura il calcio non lo entusiasmi più di tanto.

Poco o male, però, perché tanto è bastato per far volare con la fantasia i tifosi. Possibile che la foto tra i due, sia a scopi puramente commerciali. Conte, peraltro, non ha deciso ancora il suo futuro ma di certo sembra che tornerà in panchina in estate dopo essersi riposato più di un anno.