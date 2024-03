Compleanno e firma: Camarda, il piano del Milan per blindarlo (e allontanare l’Inter)

Il giovane bomber Francesco Camarda ha finalmente compiuto 16 anni. Ora è in grado di firmare il suo primo contratto da calciatore.

Sono giorni che si parla del futuro di Francesco Camarda. Ovvero il baby bomber scuola Milan, che ha spazzato via ogni record di marcature all’interno del settore giovanile rossonero. Un ragazzo da oltre 500 reti realizzate, fin da quando ha mosso i primissimi passi nel calcio dei piccoli.

Un enfant prodige che Stefano Pioli ha già premiato, facendolo debuttare a 15 anni e qualche mese in Serie A. Impossibile dimenticare l’emozione del suo esordio con i ‘big’ in Milan-Fiorentina dello scorso 25 novembre, con tutta l’emozione del caso per un ragazzo così giovane e spensierato.

Camarda oggi compie finalmente 16 anni. Non è ancora arrivata la maggiore età, ma il ragazzo classe 2008 da questo momento può diventare un vero e proprio calciatore professionista. Infatti è scattata l’età idonea per poter siglare il suo primo contratto “pro”, come giovane di serie con la massima durata triennale.

Le tentazioni e la volontà del Milan su Camarda

Da mesi si dice che, al compimento dei 16 anni, il Milan avrebbe blindato immediatamente Camarda con un contratto nuovo di zecca. Eppure non c’è questa fretta assoluta all’interno del club rossonero, che non vuole accelerare i tempi. Non a caso nelle ultime ore si parla di sondaggi ed interessamenti di molti club, pronti a sfruttare il momento di impasse sul giovane.

Borussia Dortmund, Manchester City, Roma e persino i rivali cittadini dell’Inter sono tutte squadre che stanno tentando Camarda e la propria famiglia. L’intenzione è quella di accaparrarsi uno dei giovani bomber più promettenti del futuro, convincendolo a lasciare Milano e la sua casa per tentare da subito un’esperienza differente.

Il Milan però ha una sua strategia, il momento di stallo non è una scelta così folle. Il club rossonero mantiene vivi i contatti con i suoi agenti Riso e Mecacci e non ha intenzione di lasciarsi sfuggire questo talento cresciuto in casa. Ma per questioni temporali ha in mente un altro escamtoage: far firmare il rinnovo a partire dal 1 luglio 2024, così che il triennale siglato dal baby bomber duri effettivamente tre stagioni esatte.

Se dovesse firmare oggi, il contratto da giovane di serie di Camarda scadrebbe comunque al 30 giugno 2026, viste le tempistiche contrattuali nel calcio giovanile. Aspettare qualche mese, resistere agli assalti delle big italiane ed estere e contrattualizzarlo dall’estate vorrebbe invece dire blindare questo talento assoluto per almeno tre anni pieni.