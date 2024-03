Dalla MLS al Milan: nuovo direttore sportivo, lo porta Ibrahimovic

Il primo colpo di Zlatan Ibrahimovic da consigliere del Milan potrebbe avvenire nel management, con l’innesto di una nuova figura.

Qualche giorno fa, nel summit di Londra riguardante il mondo di calcio e finanza, Gerry Cardinale ha letteralmente donato lo scettro del comando a Zlatan Ibrahimovic. Il patron del Milan ha fatto intendere a chiare lettere che lo svedese sarà chiamato a fare le sue veci all’interno del club rossonero.

“Con Zlatan come advisor è come se io fossi sempre a Milano anche se sono negli USA” – ha detto Cardinale, affidandosi ciecamente all’ex centravanti. La mossa di reinserirlo all’interno del Milan è dunque sia di facciata, vista l’importanza e la riconoscibilità internazionale di Ibra, sia strategica vista la sua ampia conoscenza del calcio internazionale.

Ibrahimovic sarà dunque determinante nella costruzione del Milan del futuro, con ampia voce in capitolo su moltissime scelte. Non a caso, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore ha deciso di arricchire il management del Milan con un nuovo innesto, scelto personalmente e riguardante una figura chiave per la gestione tecnico-sportiva della società.

Ibra porta il dirigente a Milanello: ha già lavorato con lui

L’indiscrezione odierna racconta della volontà di Ibrahimovic di portare al Milan, come nuovo dirigente, Jovan Kirovski. Vale a dire l’ex direttore tecnico dei Los Angeles Galaxy, club statunitense in cui Zlatan ha giocato per alcune stagioni, prima del ritorno al Milan nel 2020.

I due si conoscono molto bene e si stimano particolarmente. Indizi su un possibile inserimento di Kirovski nel club rossonero erano arrivati nelle scorse settimane, visto che lo statunitense era stato invitato da Ibra a seguire al suo fianco alcune partite del Milan allo stadio di San Siro.

L’idea dell’ex bomber milanista è quella di rivoluzionare un tantino le gerarchie dirigenziali in casa Milan. Kirovski potrebbe essere il nuovo DS, dunque occuparsi del mercato in entrata ed in uscita, proprio in combinazione con il parere di Ibra. L’ex Galaxy scalzerebbe di fatto in questo compito i vari Moncada (che tornerebbe ad agire solo nell’area scouting) e D’Ottavio. Anche i compiti nell’area tecnica di Giorgio Furlani sarebbero meno predominanti.

Da calciatore Kirovski ha avuto già esperienze nel calcio europeo, indossando le maglie di Manchester United, Borussia Dortmund, Crystal Palace ed altri club. Ma da dirigente (tra il 2013 ed il 2024) ha sempre lavorato con i Galaxy. Ma sembra pronto a fare il grande salto in direzione Milanello, con l’appoggio dell’advisor più importante.