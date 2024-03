Milan a San Donato, Inter a Rozzano: “I rossoneri non sono in vantaggio”

Annuncio cruciale da parte del Sindaco di Rozzano. In una intervista, il Primo Cittadino ha messo a confronto il progetto del Milan con quello dell’Inter.

Sono giorni caldissimi in tema stadio per Milan e Inter. I due club cugini stanno portando avanti ognuno il rispettivo intento di costruirsi presto un nuovo stadio di proprietà. Con un tale blasone in Europa, è impossibile che le due milanesi disputino ancora le loro gare casalinghe in uno stadio vecchio e datato come quello del Mezza. Sappiamo bene che l’idea iniziale era quella di costruire in comune il nuovo impianto, e sempre nell’area San Siro. Ma la lunga e complicata burocrazia del Comune di Milano ha fatto sfumare il progetto.

Inter e Milan hanno dunque preso, costrette, in considerazione nuove aeree ed esterne alla città di Milano per la realizzazione dello stadio. Ognuna per la sua strada. I nerazzurri a Rozzano, i rossonero a San Donato Milanese. Adesso, stanno lavorando sodo a tali progetti, anche se il Sindaco Sala, che ha ben inteso la concretezza delle intenzioni dei due club, sta provando a convincerli a restare a Milano. Come?

Il primo cittadino milanese è in pressing su Inter e Milan nell’azione di convincimento della ristrutturazione di San Siro. In pratica, Sala vorrebbe che le due squadre restassero al Meazza, che presto verrà rimodernato. Il Comune si è affidato a WeBuild per il progetto di ristrutturazione e c’è già stato un incontro ufficiale tra le parti. Ma Milan e Inter restano molto scettiche, seppur aprano alla possibilità. Perché scettiche? Perché vorrebbero restare a giocare a San Siro durante il lavoro di rifacimento di San Siro. Una cosa che sembra parecchio complicata per la situazione spettatori.

Dunque, Rozzano e San Donato restano al momento le piste più concrete. Ma attenzione alle ultime dichiarazioni di Ferretti, Sindaco di Rozzano.

Ferretti: “L’Inter ha fatto tutto”

Intervistato ai microfoni di Tv Play, Gianni Ferretti, Sindaco di Rozzano, ha illustrato a parole come stanno le cose in merito alla costruzione del nuovo Stadio dell’Inter nel suo Comune. “Il club ha ottenuto una prelazione dalla proprietà che scade il 30 aprile, periodo entro il quale la società dovrebbe presentare uno studio di fattibilità, ma secondo me i tempi non sono sufficienti. Entro quella data la proprietà dovrebbe ricevere o una richiesta di proroga su quella prelazione o se invece dovesse arrivare la presentazione dello studio di fattibilità vorrebbe dire che la pista Rozzano si potrebbe concretizzare” ha dichiarato il Primo Cittadino.

In seguito, Ferretti ha voluto sottolineare che il Milan non è vantaggio su San Donato rispetto all’Inter su Rozzano, nonostante i rossoneri abbiano già acquistato i terreni di interesse. “Sicuramente il fatto di aver già acquistato i terreni pone il Milan in una posizione migliore, però da un punto di vista autorizzativo, di permessi e di piano di governo del territorio Rozzano ha già fatto tutto, mentre per il Milan è un iter che deve ancora partire” ha dichiarato Ferretti.

Ma non è certamente una gara, e i due club avranno ognuno il tempo che gli è necessario per portare a termine il proprio progetto.