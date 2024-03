Milan, derby di mercato con l’Inter per un difensore: costa 25 milioni

Il Milan è pronto a dare vita ad un derby di mercato con l’Inter per il nuovo difensore: gioca in Premier League

La difesa è il reparto su cui in estate si concentreranno le maggiori attenzioni del Milan. Non è un mistero che vada rinforzato con almeno un elemento in posizione centrale, capace di poter raccogliere l’eredità numerica di Simon Kjaer. Il difensore danese ha il contratto in scadenza nel prossimo mese di giugno e sembra proprio che la sua esperienza in rossonero sia terminata.

La dirigenza si sta guardando incontro a caccia del prossimo acquisto che dovrà essere in primis sostenibile per il bilancio rossonero ma anche giovane e di prospettiva, che possa conoscere la Serie A. E così gli identikit portano a diversi nomi valutati dal duo Furlani e Moncada, con la supervisione di Ibrahimovic, sempre più plenipotenziario del club, per bocca di Gerry Cardinale.

Come detto, diversi gli obiettivi su cui lavora la dirigenza milanista. Sui taccuini degli uomini mercato rossoneri c’è anche un “vecchio” nome ricorrente, trattato già in estate e nel mese di gennaio. Si tratta di Jabuk Kiwior, forte centrale polacco in forza all’Arsenal ma con un passato nello Spezia.

Milan, è derby con l’Inter per il difensore

Nella sessione invernale del 2023 ha lasciato il club ligure per 25 milioni di euro. Centrale possente fisicamente, alto 190 centimetri, ha fin qui visto poco il campo con la maglia dei Gunners. In Premier League solo 16 spezzoni di campionato con 787′ totali ed un gol, sono 24 le presenze accumulate con la maglia dei londinesi in questa stagione per circa 1.200′ all’attivo.

Kiwior è molto apprezzato a Milanello, anche perché è un classe 2000 e nelle prossime stagioni può anche essere ceduto a titolo definitivo incassando anche una discreta plusvalenza. Acquistare il nazionale polacco, però, non sarà semplice.

In primis, infatti, va considerato l’esborso economico: l’Arsenal chiede infatti 25 milioni di euro per il suo cartellino, la cifra che ha speso per prelevarlo dallo Spezia lo scorso anno. E come se non bastasse, sul difensore polacco sta aumentando anche la concorrenza.

Stando a quanto afferma il Mundo Deportivo, infatti, anche l’Inter ha messo gli occhi su Kiwior. D’altronde è esperto di difesa a tre e ad Inzaghi serve un ricambio all’altezza di Acerbi, non più giovanissimo e quindi da gestire nel corso di una stagione lunga e dispendiosa che vedrà i nerazzurri giocare il Mondiale per Club.