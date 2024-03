Milan-Empoli 1-0, pagelle e tabellino: Pulisic in doppia cifra, Okafor a sprazzi. Jovic mai in partita

Le pagelle e il tabellino di Milan-Empoli. Decide un gol di Pulisic, Okafor a sprazzi. Brutta partita di Jovic

Tre punti per il Milan e secondo posto in classifica. Superata la Juventus, per adesso. I rossoneri battono la squadra di Nicola con il minimo sforzo: decide la rete di Pulisic verso la fine del primo tempo (con deviazione di Luperto decisiva). L’ex Chelsea raggiunge così i dieci gol in stagione: numeri incredibili. Prestazione sufficiente anche di Okafor, il sostituto di Leao: qualche sprazzo importante. Da segnalare il rientro di Kalulu.

Le pagelle di Milan-Empoli

MAIGNAN 6

CALABRIA 6

THIAW 6

TOMORI 6,5 (Dal 62′ KALULU 6)

THEO HERNANDEZ 6

REIJNDERS 6 (Dal 62′ MUSAH 6,5)

BENNACER 6

PULISIC 7 (Dal 62′ CHUKWUEZE 6)

LOFTUS-CHEEK 6

OKAFOR 6,5 (Dal 90′ ADLI SV)

JOVIC 5 (Dal 72′ GIROUD SV)

Milan-Empoli, il tabellino

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic. A disp.: Mirante, Sportiello; Gabbia, Kalulu, Kjær, Terracciano; Adli, Musah; Chukwueze, Giroud. All.: Pioli.

Empoli (4-3-2-1): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Gyasi, Fazzini, Maleh; Cambiaghi, Zurkowski; Niang. A disp.: Berisha, Perisan; Bastoni, Bereszyński, Cacace, Ebuehi; Kovalenko; Cancellieri, Caputo, Cerri, Destro, Shpendi. All.: Nicola.

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 40′ Pulisic