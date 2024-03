Milan-Empoli in streaming e diretta tv, tutte le indicazioni su dove vederla

Il Milan affronta l’Empoli nella 28esima giornata di Serie A. Si gioca alle 15 a San Siro. Le indicazioni su dove vedere la partita

Fa un certo effetto rivedere il Milan giocare alle 15 in Serie A. Nelle ultime due stagioni è accaduto solo quattro volte se inseriamo nel conteggio anche il match odierno contro l’Empoli che torna a San Siro a un anno dallo 0-0 dello scorso campionato.

Punti importanti in palio nel match odierno. Con la sconfitta del Bologna contro l’Inter, i rossoneri possono consolidare ulteriormente il terzo posto e mettere pressione alla Juventus, impegnata alle 18 contro l’Atalanta. L’Empoli, invece, è invischiato in una zona retrocessione mai così affollata come in questo campionato. Con 25 punti, i toscani sono solo a due punti di distanza dal terzultimo posto occupato dal Sassuolo.

Milan quasi obbligato al turnover in vista del ritorno degli ottavi di Europa League contro lo Slavia Praga di giovedì prossimo. Calabria rientra a destra al posto dello squalificato Florenzi. In difesa potrebbero tornare i titolari Thiaw e Tomori al centro. In mediana c’è Bennacer di nuovo dal primo minuto con Reijnders.

Cambi importanti anche in attacco. Leao deve scontare un turno di squalifica e sarà sostituito da Okafor. Rientra invece da due giornate di stop, Jovic che sostituirà Giroud. Pulisic confermato dall’inizio con Chukwueze di nuovo in panchina. Sarà al suo posto anche Loftus Cheek.

Milan-Empoli, dove vederla in streaming e diretta tv

Come ogni partita delle 15 della domenica, anche Milan-Empoli sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Diretta streaming sull’applicazione del canale. In tv, invece, gli abbonati che hanno attivato l’opzione potranno vedere la partita su Zona Dazn, canale presente alla posizione 214 del decoder Sky e Tivusat.

In telecronaca Dario Mastroianni con Marco Parolo. Al termine della partita, highlights in chiaro nelle edizioni di Sky Sport 24 mentre, per vederli in chiaro, occorre attendere 90° Minuto su Rai 2. In serata, la sintesi sarà visibile anche su YouTube sui canali ufficiali del Milan e della Serie A oltreché in quello della stessa Dazn.

Possiamo già anticiparvi la programmazione televisiva degli ultimi due impegni che attendono il Milan, a marzo, prima della pausa per le Nazionali. Giovedì 14 marzo, alle 18.45, il ritorno di EL contro lo Slavia sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e, in streaming, su Dazn senza la diretta in chiaro su TV8.

Domenica prossima, 17 marzo, altra partita alle 15 contro il Verona. Come quella di oggi, anche la sfida di Bentegodi sarà trasmessa in esclusiva su Dazn e Zona Dazn.