Milan-Empoli, le formazioni ufficiali: Pioli fa turnover

Le formazioni ufficiali di Milan-Empoli, gara valida per la 28ma giornata di Serie A: le scelte di Stefano Pioli

Il Milan ha reso nota la formazione ufficiale che scenderà in campo contro l’Empoli. Sarà 4-2-3-1 con un profondo turn over per il tecnico rossonero che punta su Jovic come terminale offensivo supportato da Pulisic, Loftus-Cheek ed Okafor.

Niente Leao squalificato, quindi, inizialmente in panchina anche Giroud. Bennacer e Reijnder in mediana mentre davanti a Maignan spazio per Thiaw e Tomori al centro, schierati anche per accumulare minuti e togliere definitivamente la ruggine dalle gambe dopo i rispettivi infortuni, con Calabria e Theo Hernandez terzini. Ecco la formazione ufficiale.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic.