Milan, ritorno di fiamma inaspettato: colpo a zero dal Lille

Fonti accreditate francesi danno il Milan sul giocatore del Lille per l’estate. Un colpo a parametro zero di primo livello. Era stato già seguito in passato.

Il Milan è già proiettato al mercato estivo, con l’intenzione di fornire innesti alla rosa in ogni suo reparto. Dalla porta all’attacco, sono previste modifiche di un certo livello. Le urgenze principali riguardano il reparto offensivo e quello difensivo. Olivier Giroud e Simon Kjaer sembrano ormai destinati a lasciare Milanello, una volta scaduto il loro contratto a giugno. Per età e condizioni, il club rossonero preferisce probabilmente munirsi di forze nuove e fresche.

Ma anche il centrocampo andrà incontro a qualche cambiamento. La cessione di Rade Krunic nel mercato invernale ha lasciato un buco nel reparto che non è stato colmato a gennaio. C’è anche Tommaso Pobega, al momento fermo ai box per un grave infortunio, di cui andrà valutato il futuro. Il Milan pensa comunque che un innesto per la metà campo sarà essenziale, da capire ancora le caratteristiche del profilo ricercato.

E intanto dalla Francia filtrano notizie che riportano dell’interesse del club rossonero per un trequartista con grandi prerogative offensive. Non un centrocampista vero e proprio, dunque. Si tratta di un giocatore che il Milan conosce bene e che aveva seguito in passato con la vecchia dirigenza (Maldini e Massara). Adesso, rappresenta una ghiotta occasione di mercato.

Milan, ricordi quella tripletta?

Il calciatore in questione è Yusuf Yazici, il classe 1997 che qualche anno fa segnò un’amara tripletta al Milan in Europa League. Era il 2020, e il trequartista turco stese il Diavolo a San Siro. Dopo quella performance strabiliante, Maldini e Massara provarono ad avvicinarsi al giocatore. Per il classico 4-2-3-1 di Stefano Pioli, Yazici sembrava il rinforzo perfetto. Oggi milita ancora al Lille, seppur non sia più un titolare, ma non smette di dare il suo contributo soprattutto in termini di gol. Ne ha segnati 10 in questa stagione tra tutte le competizioni.

Il turco ha però contratto in scadenza a giugno prossimo, e secondo quanto riportato da RMC Sport il Milan, insieme al Napoli, è il club più interessato. Parliamo di un profilo abbastanza maturo, 27 anni, e con una buona esperienze alle spalle. Il talento e la voglia non gli mancano e potrebbe certamente rappresentare un parametro zero di lusso. Da comprendere la sua adattabilità nello scacchiere rossonero, dato che molto duttile sa anche giocare anche da esterno d’attacco a destra o da prima punta.

È però un trequartista naturale, ma molto diverso dal Loftus-Cheek del Milan odierno. Furlani e Moncada stanno valutando seriamente la pista, come sta facendo anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis.