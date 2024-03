Niente Milan: al Chelsea al posto di Pochettino

Fonti inglesi fanno sapere che l’allenatore è nel mirino del Chelsea per la prossima estate. Potrebbe prendere il posto di Mauricio Pochettino. Niente da fare per il Milan.

Ancora tutto da decidere il futuro di Stefano Pioli al Milan. L’allenatore emiliano è attualmente in bilico sulla panchina rossonera, a causa dell’andamento discontinuo della squadra in questa stagione. Il Diavolo non convince più come un tempo, e in alcune gare è capace di sorprendere totalmente in negativo i suoi tifosi. Basti pensare all’ultima partita disputata, quella contro lo Slavia Praga in Europa League. Nonostante la superiorità numerica per l’espulsione ai cechi, il Milan è sembrato per alcuni tratti ad essere lui con l’uomo in meno.

Insomma, tante cose non convincono della gestione di Stefano Pioli in questa stagione, anche se di recente Zlatan Ibrahimovic ha affermato che il tecnico sta facendo bene e che deve continuare così per meritarsi la conferma. Parole di circostanza? Non lo sappiamo, sta di fatto che nelle recenti settimane non si placano le voci che accostano diversi tecnici al Milan per l’estate che verrà.

Antonio Conte e Thiago Motta i nomi che continuano più a riscaldare l’ambiente, ai quali si aggiunge la suggestione Roberto De Zerbi. Ma non soltanto. Una fonte molto accreditata ha accostato al Milan anche l’allenatore spagnolo. Ma pare che sia adesso nel mirino della big inglese.

Milan, si raffredda la pista: può restare in Premier League

Nelle scorse settimane, un nome caldissimo per la panchina del Milan è stato quello di Julen Lopetegui. L’allenatore spagnolo è stato accostato alla panchina rossonera da Matteo Moretto di Relevo, una fonte molto accreditata in ambito Milan. Pare che Lopetegui sia un profilo tenuto fortemente in considerazione dalla dirigenza rossonera. Svincolato dalla scorsa estate, ha allenato per ultimo il Wolverhampton in Premier League.

E chissà che non possa presto ritornarci in Inghilterra, dato che secondo le ultime indiscrezioni è un nome caldo per la panchina del Chelsea, come sostituto di Mauricio Pochettino. A riferirlo è GIVEMESPORT, che sottolinea come quello dello spagnolo faccia parte di una lista di papabili insieme a Eddie Howe e Hans Flick. Molto dipenderà chiaramente da come andrà a finire la stagione dei blues. Attualmente sono undicesimi e puntano ad un posto in Europa, ma non sarà così semplice.

C’è poi la FA Cup su cui il Chelsea e Pochettino puntano tanto. Chiaramente, però, senza alcun traguardo raggiunto in estate, l’ex PSG e Tottenham farà molto probabilmente le valigie. Da capire se Lopetegui è il profilo maggiormente gradito nell’evenienza. Il Milan osserva.