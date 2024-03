Pulisic in stato di grazia: mai così decisivo come con il Milan

Christian Pulisic sempre più determinante con la maglia del Milan. La statistica dice tutto sulla stagione dell’americano in rossonero.

Un successo assolutamente importante, seppur non brillantissimo quello di oggi del Milan. Che supera l’Empoli di misura grazie ad un gol di uno dei suoi uomini determinanti in attacco. Christian Pulisic ha realizzato a fine primo tempo la rete della vittoria, confermandosi fondamentale in zona gol.

Il portale Opta Sport ha pubblicato a fine match una statistica che dimostra come questo sia l’anno più prolifico per Pulisic in tal senso. Lo statunitense, con il gol di oggi, è salito a quota 8 reti in campionato. Unite ai 6 assist vincenti finora realizzati, l’americano è entrato attivamente a 14 gol stagionali del Milan.

Mai nella sua carriera Pulisic aveva avuto un rendimento più prolifico, almeno da quando milita nel calcio europeo. Negli anni tra Borussia Dortmund e Chelsea non era mai stato così determinante, o quanto meno non in così tante azioni da gol della propria squadra.

A fine partita, ai microfoni di DAZN, Pulisic ha confermato di vivere un grande momento personale: “Mi sento bene, è una delle migliori stagioni della mia carriera, sento la fiducia di tutti qui al Milan. L’episodio contro la Lazio? Non mi sono accorto di nulla, ho continuato a giocare ma chi mi conosce bene sa che non avevo intenzione di essere scorretto. Non ho nulla contro di loro”.