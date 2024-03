Sorpresa Milan, niente rinnovo e addio: “Possibilità inferiori al 50%”

Uno dei calciatori che sta facendo meglio in questa fase della stagione potrebbe essere escluso dalla rosa del Milan l’anno prossimo.

Il Milan sta entrando nella fase calda della stagione. Ovvero in quella che deciderà effettivamente gli obiettivi e le ambizioni in vista del gran finale, sia in campionato che in Europa League. Anche per poter cominciare a valutare cambiamenti e conferme per l’anno che verrà.

Dai risultati e dalle prestazioni di questi mesi infatti scaturiranno le scelte dell’area tecnico-sportiva per il 2024-2025. A cominciare dall’allenatore, visto che Stefano Pioli resta in bilico per via delle critiche tutt’altro che velate dell’ambiente e del patron Gerry Cardinale nei suoi confronti.

Anche molti calciatori dell’attuale rosa milanista devono conquistarsi la fiducia del club e dei tifosi. Saranno settimane intense e decisive per provare a conquistarsi un posto anche in vista della prossima stagione. Particolare la situazione di un calciatore che, numeri alla mano sta facendo bene, ma allo stesso tempo è tutt’altro che sicuro di essere confermato.

2 mesi per conquistare il Milan, ma il rinnovo è difficile

Parliamo di Luka Jovic, l’attaccante serbo che sta svolgendo con una certa ambizioni il suolo di centravanti di scorta. Arrivato l’ultimo giorno di mercato estivo 2023 dalla Fiorentina a costo zero, il classe ’97 ha avuto qualche difficoltà iniziale ad ambientarsi. Poi ha avuto il merito di sfruttare le sue chance da titolare.

Otto reti in 23 gare ufficiali tra campionato e coppe per Jovic. Niente male per un attaccante a cui in pochi davano credito necessario. Ma come riporta la Gazzetta dello Sport, le chance per essere confermato dal Milan sono basse. Il quotidiano sportivo scrive che ad oggi le probabilità di rinnovo a fine stagione sono inferiori al 50%.

Sta a Jovic fare il massimo per far cambiare idea all’area sportiva. Da oggi, quando scenderà probabilmente in campo titolare contro l’Empoli, comincerà una sorta di sfida personale per Jovic per cercare di meritarsi un rinnovo anche solo annuale, così da restare in rosa pure l’anno prossimo.

Ad oggi l’intenzione del Milan e del suo management sarebbe quella di convincere Olivier Giroud a rinnovare almeno per un’altra stagione ed affiancargli una prima punta giovane e di spessore internazionale, dando di fatto il benservito a Jovic vista la sua scadenza prossima di contratto. Ma il tutto è ancora da definirsi, con il serbo che punta a convincere tutti nei prossimi due mesi di stagione. Il Milan stesso dovrebbe prima chiedersi se sarà facile trovare un 9 di scorta così prolifico e professionale come l’ex Real a basso costo.