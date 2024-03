Stefano Pioli, annuncio sul futuro: “Voglio che duri il più possibile…”

Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match di San Siro: bene i 3 punti, però bisognava non tenere il risultato aperto.

Oggi pomeriggio il Milan aveva un’unica missione: sconfiggere l’Empoli. Missione compiuta grazie a un gol di Christian Pulisic. Sicuramente bisognava fare di più in termini realizzativi, però alla fine i 3 punti sono arrivati.

Stefano Pioli ha parlato a DAZN al termine della sfida: «Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, abbiamo fatto un buon primo tempo in cui abbiamo creato tanto e segnato solo un gol. Nel secondo tempo non siamo stati brillanti, ma siamo stati bravi a concedere poco e abbiamo gestito bene. Una vittoria importante. Certamente aver raddoppiato nelle occasioni avute avremmo sofferto meno. Comunque abbiamo lavorato tanto come squadra, abbiamo sofferto e stretto i denti. Questa è una settimana molto importante per la nostra stagione, l’ho detto ai ragazzi prima del match di oggi. Due partite di campionato e lo scontro con lo Slavia Praga sono importanti, positivo aver vinto».

Elogi a Pulisic da parte del mister: «Christian negli ultimi 7-8 anni non ha mai giocato così tanto. Secondo me lo stiamo gestendo bene, è un giocatore disponibile, forte e tanto intelligente. Come qualità, intensità e ritmo è di altissimo livello, ci sta aiutando molto».

Pioli ha spiegato anche l’approccio in vista di Slavia Praga-Milan: «In Europa è un calcio diverso, nel turno precedente solo Friburgo-West Ham è finita 1-0, si segnano tanti gol perché le squadre giocano un calcio più aperto e si cerca maggiormente di attaccare. Cercheremo di non subire gol, ma la mentalità migliore sarà sempre quella di farne uno più degli avversari. Loro proveranno a fare la famosa partita della vita, ma ho detto alla squadra che possiamo farla anche noi».

Buone parole anche per Noah Okafor, autore dell’assist decisivo: «Bravo nell’uno contro uno, a determinare, poteva essere più bravo ad attaccare la porta in alcune occasioni. Buona prestazione, ha lavorato tanto per la squadra. Sono molto contento che si sia fatto trovare pronto».

Nel 2024 solo l’Inter ha fatto più punti in Serie A. L’allenatore rossonero commenta così: «A causa degli infortuni abbiamo avuto un periodo difficile e con tante partite, abbiamo sofferto e il gruppo è stato bravo a tenere una linea, una compattezza. Abbiamo cambiato tanto, siamo cresciuti e abbiamo ritrovato un rendimento più continuo per essere competitivi sia in Serie A sia in Europa League».

Si parla poi del suo futuro, il presidente Paolo Scaroni ha definito la vicenda un tormentone mediatico, non qualcosa di realmente considerato dentro al Milan: «Ditelo voi, siete voi che fate opinione. Io continuo a dire che il club mi sta facendo lavorare nella migliore condizione possibile e che ho un gruppo molto disponibile. Il futuro è incerto per tutti, figuriamoci per un allenatore di un grande club. Siamo concentrati tutti sul presente e sulle prossime partite, la cosa che conta di più è finire bene la stagione».

Pioli ha concluso così il suo intervento, facendo intendere di voler rimanere in rossonero: «Quello che sto vivendo al Milan è qualcosa di eccezionale, ho dato tutto e sto dando tutto da quando sono a Milanello. Ho anche ricevuto tantissimo, critiche comprese, ma è normale che sia così. Non posso essere che essere felice e motivato nel cercare che questa cosa possa durare più a lungo possibile».