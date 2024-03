Brahim Diaz sorprende tutti: addio alla Spagna

La scelta appare ormai definitiva per l’ex numero dieci del Milan, oggi in forza al Real Madrid di Carlo Ancelotti. Una scelta destinata a far discutere

E’ finita. Scrive così AS che dà la decisione ormai per certa: Brahim Diaz, autore di una stagione davvero positiva, con la maglia del Real Madrid, ha scelto.

L’ex Milan ha scelto di giocare per il Marocco, dicendo addio definitivamente all’idea di indossare la maglia della Spagna. Il processo di nazionalizzazione sarebbe stato ormai completato e Diaz avrebbe sciolto le ultime riserve. Così il prossimo 22 marzo potrà essere davvero ufficiale, quando i Leoni dell’Atlante scenderanno in campo contro l’Angola. Se ci sarà Brahim Diaz non si tornerà più indietro. Poi il giocatore del Real Madrid verrebbe impiegato anche nell’incontro contro la Mauritania il 26 marzo.

Decisione sorprendente

E’ da tempo che Brahim Diaz si trova difronte ad un bivio: Spagna o Marocco. Era accaduto anche durante il periodo con il Milan.

La grande crescita con il Real Madrid aveva fatto pensare, che Le Furie Rosse potessero essere la sua scelta definitiva. Ma così non sarà.

Diaz, come detto, è diventato uno dei protagonisti del club blanco, che si appresta a conquistare LaLiga e a giocare i Quarti di finale di Champions League, anche grazie ad un suo stupendo centro, nell’andata degli Ottavi contro il Lipsia. L’ex numero dieci del Milan, è ormai vicino alla doppia cifra, a testimonianza dell’ottima annata che sta vivendo: sono otto le reti e quattro gli assist. Quattro gol sono stati messi a segno in campionato e due in Champions.

Adli come Brahim Diaz?

Sono diversi i calciatori che hanno la possibilità di scegliere tra una nazionale europea e quella africana. Di fronte a tale bivio c’è anche Yacine Adli. Il centrocampista potrebbe giocare sia per la Francia che per l’Algeria, diventando così compagno di Ismael Bennacer. L’ex Bordeaux, esploso con la maglia del Milan, vorrebbe, però, scendere in campo con i transalpini: è stato lo stesso Adli ad ammetterlo mercoledì scorso in conferenza stampa. Una scelta ambiziosa vista la grande concorrenza che c’è nella nazionale di Didier Deschamps. Chissà che in futuro Adli non decida di cambiare idea. Solo il tempo ce lo dirà.