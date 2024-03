Dubbi sull’attaccante: il Milan è pronto alla rivoluzione

Alti e bassi per l’attaccante del Milan: il suo futuro è tutto da scrivere. Ecco cosa può succedere da qui al termine della stagione

Il Milan vince e si prende il secondo posto. La squadra di Stefano Pioli ha conquistato il successo contro l’Empoli grazie alla rete del solito Christian Pulisic.

L’americano sta dimostrando di essere sempre più un punto fermo del Diavolo, una pedina fondamentale alla quale è impossibile rinunciare. Contro i toscani, i compagni si sono appoggiati tanto sull’ex Chelsea, anche per via dell’assenza di Rafa Leao. Il tecnico di Parma può dunque sorridere, per aver dimostrato di non essere Leao-dipendenti.

A San Siro è inoltre arrivata una risposta importante anche da parte di Noah Okafor, che dopo essere stato decisivo con la rete contro la Lazio, ha fornito l’assist per il gol di Christian Pulisic. Ma lo svizzero si è messo in mostra anche per altre giocate, non facendo rimpiangere il portoghese.

Chi non ha fatto bene è, invece, Luka Jovic. L’attaccante serbo è tornato a faticare a svolgere da solo il ruolo di punta. Nell’ultimo periodo i gol dell’ex Fiorentina sono arrivati soprattutto quando in campo c’era anche Olivier Giroud. Un’altra partita di campionato, dunque, senza grandi sussulti. Jovic – lo ricordiamo – è stato costretto a saltare le ultime due gare di campionato per via del rosso diretto rimediato nella partita contro il Monza. Il serbo, però, si è riscattato qualche giorno dopo, trovando il gol a Rennes, l’ottavo della sua stagione con la maglia del Milan.

Futuro da scrivere

Dopo un inizio davvero disastroso, tanto da far pensare che a gennaio le parti si sarebbero già separata, Luka Jovic ha iniziato a far bene da dicembre, trovando la via della rete con continuità. Il serbo, come detto, è riuscito a segnare soprattutto con Giroud al suo fianco.

L’obiettivo dell’ex Fiorentina è quello di riuscire a convincere il Milan a firmare il rinnovo. In questo momento, però, la fumata bianca non è arrivata e non è detto che arrivi. Nelle prossime settimane capiremo, se il Diavolo vorrà proseguire a puntare su Jovic o se sarà rivoluzione in avanti.

Il Milan, d’altronde, un attaccante giovane lo acquisterà a prescindere e il futuro di Olivier Giroud è ancora tutto da scrivere. Il francese, infatti, è di fronte ad un bivio: l‘America da un parte, il Milan d’altra. Il reparto offensivo del Milan è, dunque, davvero appeso ad un filo.