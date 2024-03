Milan, 60 milioni non bastano: richiesta shock

Una delle idee di mercato del club rossonero è diventata già impraticabile: troppo alto il prezzo, Moncada dovrà cambiare obiettivo.

Considerando il probabile addio di Simon Kjaer, il cui contratto in scadenza non verrà rinnovato, il Milan prenderà un altro difensore. E non è neppure scontato che il danese sia l’unico centrale a lasciare a Milanello, tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno.

Non è un segreto che la dirigenza abbia provato a comprare Alessandro Buongiorno nell’ultima finestra invernale del calciomercato. C’era la disponibilità a fare un investimento importante, però il Torino non ha voluto ascoltare nessuna proposta. Probabilmente verrà effettuato un altro tentativo in estate, ma non sarà semplice: Urbano Cairo vuole almeno 35 milioni di euro. L’inserimento di una contropartita tecnica potrebbe essere utile per abbassare l’esborso cash.

Milan, niente difensore dal Portogallo: la situazione

Ovviamente, il Milan sta valutando anche altri nomi per migliorare il reparto difensivo. Ad esempio, rimangono in lista Jakub Kiwior dell’Arsenal e Lilian Brassier del Brest. Nelle scorse settimane era trapelato anche un altro nome molto interessante: Ousmane Diomande.

Il 20enne ivoriano sta facendo molto bene con la maglia dello Sporting CP, dove è approdato nel gennaio 2023 per 7,5 milioni. In questa stagione ha totalizzato finora 26 presenze, 2 gol e 1 assist. Le big d’Europa hanno già messo gli occhi su di lui e il prezzo è lievitato. Nel contratto ha una clausola di risoluzione da ben 80 milioni. Sicuramente non verrà venduto a questa cifra, però serviranno tanti soldi per portarlo via da Lisbona.

Secondo quanto rivelato in Portogallo da Record, il Chelsea è disposto a spendere 60 milioni per assicurarselo. Lo Sporting CP vuole una somma vicina a quella della clausola e da Londra c’è la disponibilità ad aggiungere dei bonus. Sono in corso i contatti sia con il club portoghese sia con l’entourage di Diomande. I Blues sono in pole position. In Premier League anche Arsenal e Newcastle United hanno manifestato il loro interesse per il talento africano. In Italia, oltre al Milan, pure la Juventus lo sta seguendo. Ma l’approdo in Serie A è improbabile, troppo oneroso l’investimento richiesto.

Il Diavolo andrà su profili meno costosi. L’obiettivo numero 1 rimane il già citato Buongiorno, che piace anche alla Juventus, al Napoli e al Bayern Monaco.