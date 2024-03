Milan, accordo con Camarda: la decisione sull’attaccante

Le ultime novità legate al giovane attaccante che ieri ha compiuto 16 anni ed è pronto per mettere nero su bianco sul suo primo contratto

Il futuro di Francesco Camarda tiene in ansia i tifosi del Milan. Il giovane attaccante, entrato nella storia del calcio, diventando il più piccolo calciatore ad esordire in Serie A, ha compiuto 16 anni nella giornata di ieri, domenica 10 marzo, ed è pronto a firmare il suo primo contratto.

Come si può leggere su La Gazzetta dello Sport, il Milan e l’entourage di Francesco Camarda hanno raggiunto un accordo di massima in passato. Un accordo che deve però essere definito con la nuova struttura societaria. Come era prevedibile, nel frattempo, sono arrivate diverse proposte sul tavolo del giocatore. L’attaccante, che da quando è nato non ha mai smesso di segnare, è d’altronde sul taccuino dei migliori club, ma chi ha mosso passi importanti sono le due squadre di Manchester, ma attenzione soprattutto al Borussia Dortmund.

La paura del tifoso

Il rischio di perdere una giovane promessa del calcio, forse il miglior prodotto del proprio vivaio degli ultimi anni non si può certo escludere, ma il Milan sta facendo il possibile per trattenere Francesco Camarda, ma toccherà a quest’ultimo, alla sua famiglia e al suo entourage prendere la decisione finale.

E’ molto probabile che anche Inter e le altre big del calcio nostrano abbiano effettuato dei sondaggi, ma oggi, come detto, non rappresentano le prime insidie per il Diavolo. Il tifoso ha paura di rivivere un nuovo caso Gianluigi Donnarumma, perso a zero, per un trasferimento a Parigi.

D’altronde anche Francesco Camarda ha manifestato il proprio amore per i colori rossoneri. Ha cantato e fatto il tifo per il Diavolo in Curva Sud, che gli ha dedicato dei cori. Un suo addio ancora minorenne non sarebbe davvero comprensibile da parte dei tifosi rossoneri. C’è dunque attesa per capire se il Milan riuscirà a blindare Camarda. I tifosi attendono impazienti, con la consapevolezza che le bandiere non esistono più.