Milan, l’analisi dell’ex: “Stagione da 6,5. Cardinale? Sbaglia, non ne sa molto…”

Un ex fuoriclasse del passato del Milan ha dato un giudizio alla stagione finora disputata dai rossoneri e ha bacchettato Cardinale.

Il Milan in quest’ultimo weekend di campionato ha fatto un altro passo importante verso uno degli obiettivi primari della stagione. Ovvero mantenere il piazzamento e la qualificazione in Champions League. Traguardo estremamente centrale, visti i ricavi che arriverebbero dalla Uefa, in aumento con l’avvio della nuova versione.

Secondo posto in campionato e Juventus scavalcata, grazie al successo di misura sull’Empoli. Peccato che la lotta Scudetto sia ormai vanificata dall’andamento impressionante dell’Inter, sempre più in fuga e con ben 16 punti di vantaggio sui rivali cittadini. Ma ciò che ha fatto finora il Milan appare soddisfacente.

Inoltre c’è ancora una Europa League da scrivere e da conquistare, con il Milan che ha già mezzo piede ai quarti di finale ed è pronto a dare battaglia alle numerose big europee in corsa per questo trofeo. Insomma, un finale di annata tutto da vivere anche se qualcuno è già in tema di giudizi e pagelle.

Panucci giudica il Milan e non gradisce le parole di Cardinale

Come Christian Panucci, ex fuoriclasse del Milan negli anni ’90, tra i migliori difensori passati per Milanello qualche decennio fa. Oggi opinionista a Sportmediaset, l’ex terzino ha parlato proprio della stagione rossonera nell’ultima puntata di Pressing, dando persino un voto al cammino fatto finora dalla squadra di Pioli.

“Giudico la stagione del Milan da 6,5 per quello che hanno fatto sinora” – ha detto Panucci, dando dunque un giudizio più che sufficiente ai rossoneri. Non generosissimo l’ex calciatore di Milan e Roma, che forse si aspettava qualcosa in più nelle prestazioni in Champions ed in Coppa Italia.

Piuttosto critico Panucci poi se si parla degli input di Gerry Cardinale, a sua volta severo nel giudizio sulla squadra di Pioli: “Per me Cardinale sbaglia, è il classico presidente che parla senza saperne molto di calcio. Dice che il Milan dovrebbe essere primo in classifica, ma come fa se davanti c’è un’Inter molto più forte ed attrezzata? Costruisca un Milan più forte e vedrà che può arrivare primo”.

Il riferimento di Panucci è alle dichiarazioni del presidente di RedBird al meeting di Londra, ai Business of Football di qualche giorno fa. In quell’occasione Cardinale si espose criticando l’andamento del Milan in campionato, ormai fuori dalla corsa Scudetto e dunque poco soddisfatto dei risultati.