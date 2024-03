Niente Milan, l’allenatore lo blinda: “Grande talento, ha un futuro qui”

Uno degli ex obiettivi rossoneri potrebbe non tornare nell’orbita di Moncada e Furlani: le ultime notizie fanno pensare che non ci sarà un nuovo tentativo.

Nei prossimi mesi il Milan dovrà fare delle scelte precise sia sulla guida tecnica sia sulla squadra. Ci sono dei giocatori sotto esame e la sua permanenza è incerta. Qualcuno dovrà sfruttare bene le occasioni che avrà per dimostrare di meritare la conferma.

Nella lista c’è sicuramente Samuel Chukwueze, che da quando è arrivato a Milanello non è ancora riuscito a convincere. Il rendimento di Christian Pulisic, alcuni problemi fisici e la partenza per la Coppa d’Africa non lo hanno aiutato, ma Stefano Pioli ha fatto chiaramente intendere di aspettarsi di più dall’esterno nigeriano, chiamato ad alzare il suo livello delle sue prestazioni.

Milan, niente ritorno di fiamma

Chukwueze non era certamente l’unica opzione del Milan nell’ultimo calciomercato estivo. Un altro esterno destro che è stato oggetto di trattativa è Arda Guler, astro nascente del calcio turco. Il tentativo di portarlo in Serie A è stato concreto, però a spuntarla è stato il Real Madrid. Un investimento da 20 milioni di euro più 10 di bonus e il 20% della futuro prezzo di rivendita. C’è stata anche una ricca commissione versata al padre del giocatore classe 2005.

L’avventura in Spagna è iniziata con tanta sfortuna, visto che Guler ha dovuto fare i conti con degli infortuni che lo hanno tenuto fuori per un po’ di tempo. Il suo debutto ufficiale è avvenuto il 6 gennaio in Coppa del Re, 59 minuti giocati nel 3-1 contro l’Arandina. Finora un totale di 6 presenze e 93 minuti in campo.

Domenica nel successo per 4-0 contro il Celta Vigo è entrato all’89’ e ha segnato il suo primo gol nella Liga e, in generale, con la maglia del Real Madrid. Ben servito in area di rigore, ha scartato il portiere e ha poi calciato bene con il destro siglando il poker della capolista. Una bella soddisfazione per il ragazzo, che spera di riuscire a conquistare sempre più minutaggio in questa ultima parte di stagione.

Carlo Ancelotti lo ha esaltato a fine partita e ha fatto intendere di voler puntare su di lui per il futuro: “Ha giocato poco, ma ero convinto che potesse fare bene. La giocata nel gol è quella di un grande talento. Ovviamente avrà un futuro qui al Real Madrid, perché è un grande talento“.

Su Guler erano anche trapelati rumors riguardanti un possibile ritorno di fiamma del Milan, con l’ipotesi di un prestito come successo con Brahim Diaz. Tuttavia, non c’è mai stato nulla di davvero concreto, anche perché il club rossonero non può essere interessato a prendere un giocatore in prestito senza garantirsi un diritto di riscatto. Inoltre, Ancelotti pare desideroso di valorizzare l’ex Fenerbahce e probabilmente non lo farà partire l’estate prossima.