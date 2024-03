Sky – Milan, 3-4 cambi di formazione a Praga. Dubbi su un giocatore

Pioli sta valutando lo schieramento da impiegare in Europa League: ci sono alcune certezze e anche dei dubbi in vista della trasferta in Repubblica Ceca.

Il Milan ha sconfitto 4-2 lo Slavia Praga a San Siro nel match di andata, ma il discorso qualificazione non è chiuso. Giovedì ci sarà il ritorno degli Ottavi di Europa League e i rossoneri dovranno evitare brutte sorprese.

Il fatto di non aver chiuso il primo round con un vantaggio maggiore è un grosso rimpianto per la squadra di Stefano Pioli, che si è anche trovata in superiorità numerica nel corso del primo tempo. Un vero peccato non aver capitalizzato al meglio tale situazione, però ormai è il passato e adesso bisogna preparare al meglio la sfida in Repubblica Ceca.

Slavia Praga-Milan: le ultime notizie da Sky Sport

Pioli nei prossimi giorni deciderà quale formazione impiegare nell’insidiosa trasferta in Repubblica Ceca. Ovviamente, metterà in campo la migliore possibile, perché non è certamente un impegno da turnover quello che attende il Milan. I ragazzi di Jindrich Trpisovsky cercheranno di fare la partita della vita e di ribaltare il risultato dell’andata.

Manuele Baiocchini è intervenuto a Sky Sport proprio per parlare di quelle che potrebbero essere le scelte dell’allenatore rossonero a Praga: “Pioli contro l’Empoli ha pensato un po’ anche allo Slavia, lo si è visto dalle sostituzioni nel secondo tempo tempo: Kalulu al posto di Tomori, Musah per Reijnders e Chukwueze per Pulisic. Mi aspetto almeno 3-4 cambi nella formazione titolare. Bisognerà capire se Gabbia tornerà dal primo minuto, domenica non ha giocato a causa di un piccolo affaticamento muscolare. Certamente ci saranno Leao e Giroud, in gol nelle ultime partite europee del Milan“.

La presenza di Matteo Gabbia al centro della difesa è in dubbio. Pioli ieri pomeriggio ha spiegato che il giocatore aveva un affaticamento ai polpacci, infatti è rimasto in panchina dopo tante partite giocate da titolare. Il mister dovrà valutare le sue condizioni e se rilanciarlo dal primo minuto oppure fare una scelta differente.

Fikayo Tomori, Malick Thiaw, Simon Kjaer e Pierre Kalulu sono tutti a disposizione. L’unico che certamente non vedremo nella formazione iniziale è Kalulu, che è tornato in campo solo contro l’Empoli ed è quello più indietro fisicamente. A centrocampo dovrebbe essere sicuro l’impiego di Tijjani Reijnders, con Ismael Bennacer e Yacine Adli a giocarsi l’altra maglia.

EUROPA LEAGUE, SLAVIA PRAGA-MILAN: LA PROBABILE FORMAZIONE DI PIOLI

(4-2-3-1): Maignan; Florenzi (Calabria), Kjaer (Gabbia), Tomori, Hernandez; Bennacer (Adli), Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.