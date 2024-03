Thiago Motta, la verità sul contratto: “È più lungo di quello che realmente ha”

Si parla del futuro di Thiago Motta, allenatore rivelazione della Serie A attuale che è finito da tempo nel mirino del Milan.

Quello che sta combinando il Bologna non è più una sorpresa. La squadra emiliana si sta meritando elogi ed applausi da parte di tutto l’ambiente calcistico italiano, visto che con una rosa giovane e ricca di talento in ascesa sta meritando il quarto posto in classifica ed è in pole per un posto nella prossima edizione di Champions League.

Merito di un progetto futuristico ed ambizioso, ma soprattutto dell’allenatore ideale per gestire tutto questo. Thiago Motta si sta dimostrando un tecnico con idee innovative, abile a cavare il massimo dai suoi giovani talenti, portando novità tattiche e migliorando le prestazioni di tutti i suoi calciatori.

Non è un caso se il profilo di Motta è finito sul taccuino di tanti club internazionali. Il Barcellona ed il PSG, squadra dove ha militato da calciatore, lo osservano interessante. Ma anche Milan e Juventus lo hanno indicato come un papabile nome di prestigio per incominciare un progetto futuro.

Thiago Motta inoltre ha un contratto con il Bologna che scadrà il 30 giugno prossimo, dunque sembrerebbe libero di accasarsi dove vuole. Eppure le recenti dichiarazioni del management bolognese sembra escludere al momento questa possibilità.

Fenucci e la verità sul futuro di Motta e Zirkzee

A chiarire la situazione sul contratto di Thiago Motta c’ha pensato l’a.d. del Bologna Claudio Fenucci. Il dirigente, interpellato stamattina da Rai Radio 1, ha fatto intendere come il futuro del tecnico italo-brasiliano non sia scontato. E soprattutto che potrebbe esserci già un accordo per il suo rinnovo.

“Thiago è stato l’artefice di questo progetto, so che a Bologna si trova come a casa sua. Il contratto? È come se fosse più lungo di quello che realmente ha”. In pratica la conferma di come Motta stia bene in rossoblu e abbia sposato al 100% il progetto e non farebbe fatica ad oggi a rinnovare il contratto. Certo, le tentazioni delle big italiane ed estere non lo rendono indifferente…

Fenucci ha parlato anche di alcuni gioielli del club, richiesti sul mercato. Come il centravanti Joshua Zirkzee, anche lui in orbita Milan: “Non ci piace parlare del futuro dei nostri giocatori più ambiti, come Joshua. Ma una cosa è certa: vorremmo provare a tenerli tutti con noi”.

Il Bologna spera di dare continuità al proprio progetto sportivo, ma Fenucci e compagnia sanno bene che sarà difficile resistere alle tante tentazioni di mercato in estate.