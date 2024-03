Zirkzee sceglie Leao: vuole giocare con lui (Video)

È l’attaccante prescelto per rafforzare il reparto offensivo del Milan: lui, Joshua Zirkzee, ha davvero le idee chiare con chi giocare

Joshua Zirkzee è il nome in cima alla lista della spesa del Milan. I rossoneri in estate vogliono regalarsi un centravanti e hanno deciso di puntare sull’olandese, che tanto bene sta facendo con la maglia del Bologna.

Il Diavolo sta corteggiando l’ex Bayern Monaco ormai da tempo: serviranno, però, parecchi milioni per strapparlo ai rossoblu, che vorrebbero incassare non meno di 60 milioni di euro. C’è, inoltre, da fare i conti con un’importante concorrenza: in Inghilterra, infatti, piace davvero tanto e Manchester United e Arsenal sono pronte a far saltare il banco.

Zirkzee, però, è molto legato all’Italia e preferirebbe restare a giocare in Serie A per proseguire il proprio processo di crescita. Che ci sia un feeling particolare con il nostro paese lo si evince anche quando è stato chiamato a stilare su EA SPORTS FC la Top XI FC 24. Una Top 11 che vede in campo anche tre grandi giocatori della storia, Cannavaro e gli olandesi Cruyiff e Gullit. Quest’ultimo, però, non è l’unico calciatore legato al Milan nella formazione scelta da Zirkzee.

Zirkzee con Leao

L’attaccante, che ha deciso di guidare il reparto offensivo della propria squadra, si schiera in un tridente, completato da Domenico Berardi e Rafa Leao. Chissà che il desiderio di giocare con il portoghese non diventi realtà e che non sia un incentivo a scegliere proprio il Milan.

D’altronde dei rossoneri di Stefano Pioli c’è anche un altro giocatore, Theo Hernandez, che completa il reparto difensivo con Bremer e Dodo. Tra i pali, invece, si affida a Gianluigi Donnarumma. A centrocampo spazio anche a Rabiot. Sono, dunque, due i giocatori della Juventus, così come quelli del Milan.

Non compaiono, così, elementi dell’Inter di Simone Inzaghi. Un appunto non da poco considerando lo strapotere dei nerazzurri, che di fatto hanno ormai conquistato il tricolore. Ci sono, invece, un calciatore del Psg, uno della Fiorentina e uno del Sassuolo, oltre a Joshua Zirkzee e le tre legend

La TOP XI FC 24

Donnarumma, Dodo, Bremer, Cannavaro, Theo Hernandez; Rabiot, Gullit, Cruyff, Berardi, Zirkzee, Leao