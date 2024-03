Buone notizie da Milanello: recupero lampo, torna subito ad allenarsi

Ottime notizie per l’infermeria del Milan. Il calciatore può recuperare molto prima del previsto dall’infortunio e tornare in anticipo.

Nella prima parte di stagione il Milan è stato molto criticato in particolare per un fattore. È stata la squadra con il maggior numero di infortunati a livello muscolare di tutto il campionato italiano. Per settimane Stefano Pioli non ha mai potuto avere la rosa al completo, ma almeno 4-5 calciatori assenti per infortunio ogni partita.

Ultimamente questo trend negativo sembra essersi fermato, anche in corrispondenza del periodo invernale privo di impegni troppo ravvicinati. Una buona notizia per Pioli, che per il gran finale di stagione ha già recuperato tutti i difensori precedentemente fermi ai box, come Tomori, Kalulu e Thiaw.

Ma le buone notizie da Milanello non si esauriscono qui. Infatti pare che anche un altro calciatore vittima di infortunio sia pronto a bruciare i tempi, a rientrare in squadra prima del previsto. Una rivelazione lanciata dal Corriere della Sera che renderà la rosa del Milan ancora più completa in ogni reparto per la fase caldissima della stagione.

Pobega brucia le tappe: ecco quando tornerà in gruppo

Il giocatore in questione è Tommaso Pobega, centrocampista classe ’99 del Milan che è fermo già da diversi mesi per le conseguenze di un brutto infortunio muscolare. Al momento il numero 32 rossonero è l’unico indisponibile per motivi fisici della rosa, ma potrebbe lasciare anche lui l’infermeria prima del previsto.

Pobega si è operato in Finlandia lo scorso 21 dicembre per la riparazione del tendine retto femorale sinistro. I tempi di recupero inizialmente erano stimati in almeno 4 mesi, dunque si era ipotizzato un rientro non facile entro la fine della stagione. Ma le ultime indiscrezioni dal centro sportivo di Carnago sono molto ottimiste.

Infatti Pobega starebbe bruciando i tempi, avendo recuperato quasi del tutto dall’infortunio e dalla conseguente operazione chirurgica. L’ex Spezia e Torino potrebbe tornare ad allenarsi già dopo la sosta per le nazionali di fine marzo, così da essere abile ed arruolabile da aprile per mister Pioli. Un’ottima notizia, visto che il Milan avrà bisogno di tutte le proprie risorse per andare fino in fondo in Europa League e mantenere il 2° posto in Serie A.

Pobega, che compirà 25 anni a luglio, in questa stagione ha disputato 13 partite ufficiali tra campionato e coppe. Non un gran bottino, visto che Pioli lo considera un’alternativa a centrocampo e non un titolare fisso. Ma la sua duttilità e le qualità di inserimento potranno essere molto utili nel finale di stagione.