Dal Valencia al Milan, nuovo affare dopo Musah: Moncada all’assalto

Dopo Musah, il club rossonero pensa a un altro giocatore del Valencia: nuova trattativa nel prossimo calciomercato estivo?

Il contratto di Simon Kjaer va in scadenza a giugno e non dovrebbe essere rinnovato, il Milan probabilmente prenderà un nuovo difensore. Ciò potrebbe avvenire indipendentemente dall’eventuale partenza di un altro dei centrali presenti oggi in organico.

Tutti sono a conoscenza dell’interesse rossonero per Alessandro Buongiorno, che Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani avrebbero voluto portare a Milanello già nel mercato invernale. Il Torino si è opposto e Urbano Cairo pretende almeno 35 milioni di euro per lasciarlo partire in estate. Una valutazione alta e che il Diavolo potrebbe anche decidere di accettare, però inserendo nell’operazione una contropartita tecnica utile a far abbassare l’esborso di denaro.

Un tentativo verrà sicuramente fatto e, se non andrà a buon fine, la dirigenza proverà a prendere un difensore meno costoso. Nella lista ci sono diversi nomi, tra i quali il noto Lilian Brassier del Brest: contratto in scadenza a giugno 2025, potrebbero bastare 10 milioni per portarlo in Italia. A proposito di profili esteri, nelle ultime ore è emerso un nome nuovo.

Milan, nuovo difensore dalla Liga spagnola

Secondo quanto rivelato da Cope.es, al Milan piace anche Christhian Mosquera. Il 19enne milita nel Valencia, la squadra dalla quale i rossoneri hanno ingaggiato Yunus Musah. Proprio in occasione della trattativa per il centrocampista americano, c’è stato un tentativo concreto anche per il difensore. La fonte riferisce che il Diavolo “è stato il club che ci ha provato con maggiore insistenza la scorsa estate“.

Il Valencia ha categoricamente rifiutato di trattare la cessione di Mosquera, che è riuscito a conquistare un posto da titolare nella sua squadra. L’allenatore Ruben Baraja gli ha dato fiducia e lui l’ha ripagata. In stagione 27 presenze, 22 delle quali dal primo minuto, e solo 2 ammonizioni rimediate. Il giovane nato ad Alicante, in possesso sia del passaporto spagnolo sia di quello colombiano, è uno dei giocatori dal rendimento più positivo dei Los Murcielagos (ottavi nella classifica della Liga).

Il numero di partite giocate ha fatto scattare automaticamente il rinnovo del contratto fino a giugno 2026. Nel mercato di gennaio c’erano state delle richieste, ma il calciatore ha chiesto al club di ignorarle perché voleva rimanere a Valencia. A fine stagione, però, la società spagnola valuterà le offerte che arriveranno: i debiti a bilancio sono di circa 300 milioni, serve fare qualche cessione per sistemare i conti.

Oltre al Milan, c’è anche l’Atletico Madrid in agguato. Diego Pablo Simeone vuole rinnovare la difesa nella prossima stagione e apprezza molto Mosquera. Da capire quale sarà il prezzo da pagare per l’acquisto del cartellino. Il portale specializzato Transfermarkt gli assegna oggi un valore di 10 milioni, ma probabilmente ne serviranno oltre 20 per assicurarselo.

In precedenza la sua clausola di risoluzione era fissata a 25 milioni, però in Spagna spiegano che con il prolungamento contrattuale è salita e dovrebbe essere arrivata ad almeno 80 milioni. Ne basteranno meno a chi vorrà comprarlo.