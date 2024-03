Il centrocampista al Milan, il suo agente: “È pronto ed è quello che vuole”

Il Milan è uno dei club in corsa per l’estremo talento della Serie A. Il suo agente ha rilasciato delle dichiarazioni decisive sul suo futuro, facendo capire che il momento del salto di qualità è vicino.

Sono tanti i talenti in crescita e che si stanno mettendo in bella mostra in questa stagione di Serie A. Davvero tanti! Se però dobbiamo pensare ad una squadra che sta riuscendo ad affermarsi, in maniera sorprendente, grazie al totale exploit dei suoi migliori giovani quella è sicuramente il Bologna. Una formazione, quella emiliana, che sta lasciando tutti a bocca aperta, stupendo sia sul piano del gioco che dei risultati.

Il Milan non guarda soltanto ai talenti del Bologna. Sappiamo bene che la dirigenza milanista gradisce particolarmente anche il profilo del suo allenatore, ovvero Thiago Motta. Si pensa all’italo-brasiliano per il post-Pioli, ma la concorrenza è davvero tanta e forte. Come accennato, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada stanno anche guardando con un occhio molto attento a diversi talenti emergenti del Bologna. Su tutti ne piacciono due in particolare.

Uno è Joshua Zirkzee, l’olandese favorito dal Milan per un posto da titolare nell’attacco del futuro. L’ex Bayern Monaco pare essere il profilo più gradito da Furlani&Co, ma non sarà così semplice aggiudicarselo sia per una questione di costi che di concorrenza. E lo stesso discorso vale per l’altro giocatore rossoblu che sta riscuotendo una miriade di consensi in questa stagione, e in particolare da parte del Milan e di alcune altre big italiane.

Parliamo di Lewis Ferguson, centrocampista ormai completo di nazionalità scozzese. Numeri e giocate da urlo per il classe 1999, che adesso è pronto per il salto in una big. Il suo agente ha rilasciato delle dichiarazioni decisive sul futuro di Ferguson.

Ferguson al Milan, il procuratore: “Il suo sogno più grande è l’Italia”

Bill McMurdo è il primo agente di Lewis Ferguson, e intervistato da CalcioNapoli24 ha rilasciato dichiarazioni significative sul futuro del suo assistito. Lo scozzese e nel mirino delle più grandi d’Italia, tra cui il Milan, e il manager lo ha confermato a chiare lettere: “Lui è pronto per giocare la Champions League. E’ stato accostato a Napoli, Milan, Juventus, Inter, Lazio, Atalanta ma non ho avuto contatti diretti con loro. Ogni big può essere una possibilità che andremo a valutare in vista della prossima stagione. E’ assolutamente pronto per giocare per palcoscenici importanti, è quello che vuole fare”.

Dunque, l’estate che verrà sarà probabilmente quella del salto di qualità per Lewis Ferguson, che a quanto pare sembra preferire l’Italia ad altre mete estere. Lo ha rivelato McCurdo così: “Lui ama completamente la cultura italiana, è immerso nel suo momento e si trova benissimo a Bologna, con i tifosi, la squadra che sta vivendo questo momento stellare. Già a 14 anni aveva come sogno quello di giocare per l’Italia”.

Molto dice che Ferguson potrà giocare per una big di Serie A nel vicinissimo futuro. Il Milan? Servirà un notevole investimento, e la concorrenza da superare è comunque molto tosta.