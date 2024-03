Investitori arabi nel Milan, la conferma: “RedBird passerebbe al 58,2%”

L’indagine su Gazidis e Furlani ha fatto emergere un’altra cosa interessante: il club rossonero avrà presto un socio di minoranza?

Nella giornata di oggi è stato reso noto che Ivan Gazidis e Giorgio Furlani sono indagati dalla Procura di Milano con l’ipotesi di aver ostacolato l’attività della FIGC in termini di vigilanza sui requisiti della società proprietaria del club. Gli inquirenti ipotizzano che Elliott mantenga ancora il controllo, nonostante la cessione a RedBird Capital Partners ufficializzata il 31 agosto 2022.

C’è stata anche una perquisizione a Casa Milan e il club si è dichiarato parte terza ed estranea al procedimento che vede protagonisti l’ex e l’attuale amministratore delegato. Il Sole 24 Ore rivela che la Procura ha visionato un documento denominato “AC Milan Investor Presentation” che confermerebbe la possibile entrata di un socio di minoranza. A pagina 52 viene spiegato che RedBird passerebbe dal 99,9% al 58,2% delle quote, mentre il nuovo investitore entrerebbe con il 41,7% tramite il riacquisto per 487,5 milioni dell’80% del vendor loan, ovvero del finanziamento che Elliott ha concesso a RedBird per acquistare il Diavolo.

Per la Procura tale documento confermerebbe che il vendor loan sottoscritto tra RedBird ed Elliott garantisca a quest’ultimo la proprietà di parte del club. Da qui deriverebbe che le informazioni fornite alla FIGC non sarebbero corrispondenti al vero.

Milan, in arrivo capitali dal Medio Oriente?

Per quanto concerne il possibile arrivo di un nuovo socio di minoranza, Il Fatto Quotidiano specifica che si tratterebbe di “investitori del mondo arabo con cui sarebbero già intercorse le prime interlocuzioni il 19 dicembre scorso“.

Nei giorni scorsi sia Furlani sia Scaroni hanno smentito i rumors sull’eventualità che vengano cedute quote azionarie del Milan. Tuttavia, sembra che qualcosa bolla in pentola. Sicuramente presto se ne saprà di più. Intanto per i tifosi è importante sapere che non ci sono rischi sul piano sportivo a causa delle vicende emerse nelle scorse ore. Il club si è già dichiarato estraneo a tutto, quindi l’auspicio è che non ci possa essere alcun tipo di risvolto negativo.