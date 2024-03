Kirovski al Milan, trattativa avanzata: i dettagli dall’Inghilterra

Presto potrebbe aggiungersi un nuovo manager all’organigramma rossonero: è The Athletic a confermare che i contatti sono in corso.

Il Milan guarda al futuro e presto potrebbe esserci qualche cambiamento interno. No, non l’ingresso di nuovi azionisti, ma semplicemente l’arrivo di un nuovo dirigente.

Nei mesi scorsi il club ha ingaggiato Vincenzo Vergine come nuovo responsabile del settore giovanile ed è stato un tassello molto importante del progetto. Infatti, si tratta di un dirigente molto esperto e che ha avuto successo sia alla Fiorentina sia alla Roma. Può far compiere un altro salto di qualità al vivaio rossonero. E presto si potrebbe trovare a confrontarsi con un nuovo collega, seppur con un ruolo differente.

Milan, nuovo manager straniero in arrivo

Da giorni è emerso che Zlatan Ibrahimovic voglia portare a Milano una persona che conosce bene: Jovan Kirovski. Si tratta dell’ex direttore tecnico dei Los Angeles Galaxy, franchigia della Major League Soccer nella quale lo svedese ha militato tra il 2018 e il 2019. Il trasferimento in MLS dopo l’esperienza al Manchester United avvenne anche grazie all’ex attaccante della nazionale statunitense.

Stando a quanto spiegato da The Athletic, Kirovski è in trattativa avanzata per entrare a far parte del Milan. Non ha ancora firmato un contratto, il suo incarico dovrebbe essere quello di occuparsi della seconda squadra, l’Under 23 che il club intende schierare nel campionato di Serie C se avrà la possibilità di iscriverla nella prossima stagione.

I rossoneri puntano molto sul settore giovanile e per far giocare i ragazzi della Primavera a un livello superiore il progetto della formazione Under 23 è fondamentale. La Juventus è stata la prima della Serie A a seguire questa squadra, imitata poi dall’Atalanta. Ora è il Milan che vuole fare lo stesso, ma serve ancora del tempo prima di capire se il piano andrà in porto.

Kirovski è stato DT dei Los Angeles Galaxy dal 2013 al gennaio 2024. In precedenza aveva fatto parte dello staff dell’allenatore Bruce Arena, sempre nella squadra californiana, la stessa con cui aveva concluso la carriera da calciatore nel 2011. Ha mantenuto ottimi rapporti con Ibrahimovic, con il quale potrebbe collaborare al Milan molto presto. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa trattativa.