Milan, l’agente suggerisce il rinforzo in difesa: “È perfetto”

Un noto agente “consiglia” al club rossonero l’acquisto di un giocatore che Moncada sta seguendo da tempo: ma occhio all’Atalanta.

Per il calciomercato invernale il Milan aveva pensato all’arrivo di due difensori, così come desiderato da Stefano Pioli. Uno è arrivato, Matto Gabbia, mentre l’altro no. Ci sono stati dei tentativi non andati a buon fine e si è poi deciso di rimanere con l’attuale pacchetto di centrali.

La società rossonera si era fatta avanti per Radu Dragusin, che il Genoa ha successivamente venduto al Tottenham per circa 30 milioni di euro (bonus compresi). E ci ha provato pure per Alessandro Buongiorno, trovando però la netta opposizione del Torino a ogni ipotesi di cessione. Questi erano i nomi in cima alla lista di Geoffrey Moncada. E in quella lista era presente anche Lilian Brassier.

Brassier al Milan? Il suggerimento dell’agente

Il 24enne francese ha un contratto in scadenza a giugno 2025 e sembrava un’operazione abbastanza facile da finalizzare, ma il Brest non ha voluto vendere. La squadra è seconda nella classifica della Ligue 1 e si sta giocando la qualificazione alla prossima Champions League, pertanto ha preferito non privarsi di un titolare.

Oscar Damiani junior, agente FIFA ad esperto di calcio francese, è stato interpellato da TV Play sulla possibilità che Brassier diventi nuovamente un obiettivo di squadre della Serie A: “Sì, è un giocatore molto interessante. Può essere uno di quelli appetibili per le squadre italiane. È un mancino con un’ottima tecnica individuale, ha giocato tanto anche da terzino sinistro e può giocare pure da braccetto mancino nella difesa a tre. Non è altissimo, però è esplosivo. Per me può giocare ovunque, in qualsiasi squadra italiana. L’Atalanta potrebbe essere perfetta, ma anche il Milan stesso. Può giocare sia una difesa a tre sia in una difesa a quattro“.

Il calciatore del Brest è stato accostato anche all’Atalanta, che potrebbe farsi avanti in estate e sfruttare la scadenza contrattuale ravvicinata. Forse basteranno 10 milioni di euro per comprare il cartellino. Vedremo cosa deciderà di fare il Milan, che troverebbe nel francese un difensore molto duttile sul piano tattico, oltre che ben messo tecnicamente. Sarebbe un buon colpo a costo contenuto. Considerando che Simon Kjaer andrà via al 99,9%, qualcun altro arriverà a Milanello per completare il reparto difensivo.