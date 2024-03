Milan, il PSG ha scelto l’erede di Mbappé: decisione clamorosa

Il Paris Saint Germain ha scelto l’erede di Mbappé: la decisione del francese coinvolge anche il Milan, ecco il perché

Sostituire Kylian Mbappé non è certo la missione più semplice del mondo. Il francese, ad oggi, è considerato forse il calciatore più forte in attività ed il suo addio da Parigi lascerà un vuoto difficilmente colmabile. Il club tansalpino ci ha provato in tutti i modi a trattenerlo, senza successo.

La comunicazione ufficiale è arrivata nelle scorse settimane, il suo sarà un addio definitivo, con un biglietto per sola andata alla volta di Madrid, sponda Real. E Carlo Ancelotti già pregusta un attacco super “Galactico”, con il francese, Bellingham e Vinicius. La domanda che in tanti si pongono è la stessa: il PSG chi acquisterà per sostituire Mbappé?

Ed è in questo frangente che entra in gioco il Milan. In casa rossonera c’è Rafael Leao, uno dei calciatori seguiti con maggiore interesse dai parigini. Una classe ed una tecnica indiscutibili per l’esterno lusitano, da molti indicato proprio come l’erede perfetto di Mbappé, almeno per quanto riguarda i colpi di classe.

E la clausola rescissoria da 175 milioni di euro non è certo un problema per il club di Nasser Al Khelaifi. In estate, quindi, sembrava scontato l’assalto del PSG alla stella rossonera.

Milan, sospiro di sollievo: niente Leao, il PSG punta su Ramos

Il Paris Saint Germain, però, sembra abbia cambiato idea sulla vicenda. Realizzata la difficoltà di strappare Leao al Milan – se non per l’intera clausola rescissoria oppure per una cifra vicina ad essa – e vagliate anche altre opzioni, a Parigi si sta optando sempre più per la soluzione interna.

Sta crescendo molto bene il giovane Barcola, esterno talentuoso ormai titolare inamovibile nello scacchiere tattico di Luis Enrique mentre per il ruolo di punta centrale finalmente sta dando le risposte adeguate Gonçalo Ramos, uno dei maggiori investimenti del club nella scorsa stagione.

Il 22enne sta accumulando sempre più minuti e fiducia e nel pareggio contro il Reims è stato decisivo. Tre i gol nelle ultime cinque, sono nove le reti stagionali nelle 28 gare disputate. L’attaccante lusitano sta insomma dimostrando di essere decisamente valido e di poter svolgere un ruolo determinante nel progetto del Paris Saint Germain in vista della prossima stagione.

Ecco perché il club, anche su input di Luis Enrique, potrebbe decidere di affidare le chiavi dell’attacco al centravanti portoghese, con Leao che quindi potrebbe restare a Milano anche nella prossima stagione. Una soluzione che si augurano tutti i tifosi rossoneri.