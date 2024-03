Milan, nuova sfida per Massara: due squadre se lo contendono

L’ex dirigente Frederic Massara può sfidare il Milan ben presto: è nel mirino di due big della Serie A, ecco dove può andare

Ricky Massara è stato il protagonista – almeno a livello dirigenziale – dello scudetto conquistato dal Milan nel maggio 2022. Lui, insieme a Paolo Maldini, ha costruito una formazione che ha vinto contro ogni tipo di pronostico il titolo nazionale, sfilato ai cugini dell’Inter dopo una rincorsa ed una cavalcata trionfale.

Insomma, un lavoro di squadra, certo, ma partito dalla coppia di dirigenti che poi Cardinale ha esautorato, puntando su Furlani e Moncada, al momento gli uomini mercato dei rossoneri. Il cambio di dirigenza, fin qui, non ha portato una gran fortuna ai rossoneri che al momento sono solo secondi in classifica lontani anni luce dall’Inter capolista nonostante la campagna acquisti poderosa messa in piedi l’estate scorsa.

Poche settimane fa a rinforzare la squadra dirigenziale è arrivato in via Aldo Rossi Zlatan Ibrahimovic, di fatto il braccio destro operativo di Cardinale, l’uomo più vicino alla proprietà che avrà voce in capitolo su ogni tipo di ambito sportivo e non solo del club. Dall’addio al Milan, invece, Massara non ha lavorato in nessun club, sia italiano che estero.

Massara, sfida tra Napoli e Roma

Il direttore sportivo, però, potrebbe presto tornare in campo. Già a partire dall’inizio della prossima stagione, quando Massara potrebbe assumere il ruolo operativo che ricopriva in rossonero. Stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, infatti, il nome di massara circola sia in casa Napoli che in quella della Roma.

Gli azzurri hanno al momento Meluso in quel ruolo ma non è escluso che una figura più operativa di campo, come quella di Massara, possa affiancarsi all’ex Spezia. De Laurentiis è imprevedibile e potrebbe anche decidere di dare il benservito all’attuale dirigente per affidarsi ad un profilo che ha già mostrato di poter essere vincente al Milan.

Meluso, d’altronde, ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno con opzione di rinnovo solo in favore del club partenopeo.

In casa Roma, invece, c’è da sostituire Tiago Pinto che ha salutato i giallorossi lo scorso mese di febbraio. i Friedkin sono alla ricerca di una figura valida e di esperienza e Massara sarebbe il profilo ideale considerato come conosca bene la piazza per una precedente esperienza in giallorosso. Al momento, come spiega la Rosea, è sfida tra i due club ed ogni scenario è possibile.