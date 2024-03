@ML – Furlani e Gazidis indagati: “Milan terzo ed estraneo”, la posizione ufficiale del club

Il punto della situazione dopo la perquisizione della GdF nella sede rossonera: Furlani, così come Gazidis, risulta al centro di un’indagine.

Oggi pomeriggio è spuntata la notizia riguardante una perquisizione della Guardia di Finanza a Casa Milan. Un’operazione che rientra in un’indagine che vede coinvolti sia Giorgio Furlani sia Ivan Gazidis.

La Procura di Milano indaga sull’attuale amministratore delegato rossonero e sul suo predecessore per l’ipotesi di ostacolo all’attività della Federazione Italiana Giuoco Calcio di vigilanza sui requisiti di legge delle società padrone delle squadre di calcio. L’ipotesi è che il club non appartenga davvero a RedBird Capital Partners, ufficialmente nuova proprietaria dal 31 agosto 2022, bensì a Elliott (la precedente proprietà).

Il fondo guidato da Paul Singer avrebbe mantenuto un’influenza controllante. Il Corriere della Sera specifica che le perquisizioni riguardano anche le case degli indagati, ai quali sono stati sequestrati computer e telefoni.

La nota ufficiale dell’AC Milan sulla vicenda

Questa la posizione ufficiale del Milan: “In merito alla perquisizione avvenuta in data odierna nella propria Sede, la società AC Milan risulta terza ed estranea al procedimento in corso che attiene all’acquisizione della stessa, perfezionata nell’agosto 2022. L’indagine, che coinvolge anche i legali rappresentanti con potere di firma, Giorgio Furlani e Ivan Gazidis, attuale e precedente AD del Club, ipotizza non corrette comunicazioni alla competente autorità di vigilanza. La società sta prestando piena collaborazione all’autorità inquirente”.

Il Milan non rischia a livello sportivo, l’indagine riguarda gli ultimi due amministratori delegati del club. Sono loro a rischiare delle sanzioni per questa vicenda. Vedremo quali sviluppi ci saranno nei prossimi giorni.