Zirkzee, concorrenza in aumento: una big italiana sfida il Milan

Tutti pazzi per Joshua Zirkzee. Anche un’altra big europea ha deciso di mettersi sulle tracce dell’attaccante olandese del Bologna.

Se c’è una squadra italiana da elogiare pubblicamente in questa stagione, a prescindere da come si piazzerà in classifica a fine anno, questa è il Bologna. La vera rivelazione della Serie A attuale, visto che con una rosa ricca di giovani promesse si sta guadagnando spazio nella corsa Champions.

Un branco di ragazzi giovani, pronti a dire la loro nel calcio che conta, sta facendo cose sorprendenti sotto la guida di Thiago Motta. Ma se c’è da scegliere un talento in particolare che si sta mettendo in evidenza come singolo, non si può non nominare Joshua Zirkzee, l’olandese dalle qualità assolute.

Il centravanti classe 2001 ha tutto per diventare un top: qualità tecnica, rapidità di movimento, controllo di palla orientato ed un discreto senso del gol. Un attaccante moderno e rivoluzionario, che inevitabilmente fa gola a molti club. Il Milan ad esempio ha messo gli occhi sull’ex Bayern da tempo, inserendolo nella short-list del futuro numero 9 da acquistare.

Derby italiano per Zirkzee: la concorrenza aumenta

Il Milan sa bene però che Zirkzee e le sue giocate folli e precise sono finite già sul taccuino di tanti osservatori internazionali. Ma la minaccia maggiore a livello di mercato potrebbe arrivare da dietro l’angolo: secondo quanto riportato da Sky Detuschland, anche l’Inter si sarebbe fortemente inserito nella corsa all’olandese.

La squadra capolista di Serie A è pronta a fare follie per Zirkzee, considerato l’attaccante ideale da piazzare al fianco di Lautaro Martinez e Marcus Thuram per un attacco stellare nel prossimo futuro. Il 9 del Bologna piace da matti a Simone Inzaghi e per questo i nerazzurri sono decisi a dare battaglia al Milan ed alle altre concorrenti per il cartellino di questo talento.

Milan-Inter dunque può diventare un derby di mercato estivo per l’attaccante più ricercato della Serie A. Anche se non bisogna dimenticare l’ostacolo Bayern Monaco: i bavaresi vantano ancora un diritto di recompra su Zirkzee fissato a 40 milioni di euro, con tanto di priorità assoluta rispetto alle concorrenti.

Zirkzee, attualmente ai box per uno stop muscolare fino al termine di marzo, ha segnato 10 reti in stagione più fornito 4 assist vincenti. La dimostrazione di non essere un bomber implacabile, ma un giocatore di talento che partecipa al gioco di squadra e sa servire bene i compagni. A chi farebbe più comodo tra Milan ed Inter questo tipo di attaccante?