Il talento torna in Italia: la Lazio sfida il Milan

Il Milan non perde d’occhio il talento azzurro ex Serie A. Per l’estate rappresenta una pista molto calda. Ma si è inserita la Lazio di Lotito.

Il Milan ha due obiettivi rimasti per questa stagione: il secondo posto in Serie A e andare più a fondo possibile in Europa League. Impossibile chiedere di più alla squadra di Stefano Pioli, che quest’anno è stata protagonista di un andamento sin troppo altalenante. In estate, conclusa la stagione, si tireranno chiaramente le somme, e si deciderà cosa servirà al Milan e cosa andrà invece scartato. Dall’allenatore ai giocatori, in molti sono sotto esame.

Il mercato sarà cruciale in questo senso, con Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada già proiettati a segnare diverse migliorie nella rosa rossonera. Alcune intenzioni sembrano già chiare, come l’acquisto di un nuovo attaccante, ma anche di un nuovo difensore e un nuovo terzino. Ma non soltanto. La dirigenza rossonera sta anche riflettendo su come potenziare altri ruoli in vista della prossima stagione.

Tra le ali d’attacco e il centrocampo potrebbe esserci qualcosa da sistemare. In questa direzione e secondo le ultime indiscrezioni, il Milan sta tenendo d’occhio il talento tutto azzurro che da qualche tempo non milita più in Serie A. L’intenzione è forse quella di riportarlo in Italia. Il Diavolo era stato vicino al suo acquisto lo scorso anno, ma poi non se n’è fatto nulla nonostante il grande gradimento di Maldini e Massara.

Per l’estate, il suo nome torna buonissimo. La concorrenza è però in crescita.

Milan, finalmente il jolly della trequarti: sfida a Lotito

Il profilo in questione è Nicolò Zaniolo, l’ex Roma adesso di proprietà del Galatasaray ma in prestito all’Aston Villa. In Premier League aveva cominciato molto bene Nicolò, ma adesso è un po’ finito nell’ombra. Solo due gol per lui in questa stagione, in tutte le competizioni. Troppo poco per chi è abituato a fare la differenza in campo. Forse l’ambiente non sta mettendo a suo agio il talento azzurro, che è pronto a far ritorno in Turchia a fine stagione. Secondo fantacalcio.it, infatti, i Villains non sono disposti a spendere i 22 milioni di euro (più 15,5 di bonus) per acquistare a titolo definitivo l’italiano.

E Zaniolo non vorrà di certo passare la prossima annata in Turchia. Il ritorno in Serie A sembra al momento la possibilità più concreta. Il Milan, come accennato, è tornato a pensare a lui. Potrebbe essere la perfetta mezzala di inserimento, un pò come Ruben Loftus-Cheek, o un esterno d’attacco a destra con Chukwueze che non ha convinto affatto. Zaniolo però piace anche alla Fiorentina, e nelle ultime ore si è inserita prepotentemente la Lazio di Claudio Lotito.

I biancocelesti sono chiaramente alla ricerca di un sostituto di Felipe Anderson in primis, ma grazie alla sua duttilità Zaniolo potrebbe avere un posto di rilievo nel centrocampo laziale. Ad ogni modo, bisognerà presentare la giusta offerta al Galatasaray. Ricordiamo della clausola rescissoria da 35 milioni, anche se dopo la brutta stagione in Inghilterra, i turchi potrebbero chiedere qualcosa in meno per Nicolò (20-25 milioni).

Fantacalcio.it non esclude anche la possibilità di un altro prestito per Zaniolo, con diritto di riscatto. La sua situazione è tutta in evoluzione, e il Milan deve guardarsi bene dalle rivali.