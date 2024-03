Kalulu, l’arma in più del Milan: “Sono al 100%, vinciamo a Praga come 4 anni fa”

Le parole di Pierre Kalulu, difensore del Milan che finalmente è tornato a giocare e che potrà dare una mano nel finale di stagione.

Il Milan dopo mesi tribolati, con l’infermeria piena di calciatori importanti, può tirare un sospiro di sollievo. La squadra di Stefano Pioli sembra finalmente quasi al completo. Il solo Tommaso Pobega è ai box dopo l’intervento alla coscia mentre gli altri acciaccati sono tutti tornati a disposizione.

Tra i rientri più rilevanti anche quello di Pierre Kalulu. Il difensore jolly del Milan era finito ai box per via di uno strappo al bicipite femorale. Ben 24 partite saltate ma ora tutta la voglia di riprendere il percorso, come dimostrato già dal suo rientro in campo contro l’Empoli.

Proprio Kalulu è stato interpellato da Sportmediaset, in primis sulle sue condizioni: “Come mi sento da 0 a 100? Assolutamente 100! Non ho mai visto un giocatore recuperare così bene. Ho buone sensazioni, ho lavorato duro nel recupero per tornare al momento giusto. Oggi mi sento bene ed a mio agio”.

Il francese debuttò contro lo Sparta Praga, mentre domani sfida lo Slavia: “Forse è il destino, sarà una bella cosa per me. Speriamo finisca come 4 anni fa con una nostra vittoria. Loro giocano molto bene, le sensazioni sono positive ma parliamone dopo la partita”.

Sulle ambizioni di fine stagione: “Siamo al secondo posto, ovvio che ci crediamo…Il testa a testa con la Juve sarà intenso, abbiamo lo scontro diretto in trasferta da giocare. Ma se non ci crediamo ora non ci crederemo mai. Europeo con la Francia? Devo giocare il più possibile, devo ritrovare anche il ritmo. Ma se si ha fame non si dice mai noi alle opportunità”.

Infine un giudizio sul connazionale Theo Hernandez schierato come centrale: “Non sono io che devo dargli un voto, l’avete visto tutti. Io ho già detto a lui quello che dovevo dirgli”.