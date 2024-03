Milan, altro ingresso nel management: lo manda Cardinale

Oltre a Kirovski, direttore tecnico voluto fortemente da Ibrahimovic, il Milan potrebbe avere un altro punto di riferimento a breve.

Periodo di cambiamenti in casa Milan, non solo dal punto di vista della squadra e del campo. Nei prossimi mesi la struttura societaria e dirigenziale potrebbe avere una conformazione molto diversa da quella attuale.

In attesa di capire se Gerry Cardinale aprirà realmente un dialogo con fondi arabi, interessati magari a diventare soci di minoranza nell’affare Milan, intanto si delineano novità per quanto riguarda il management. A breve potrebbe sbarcare il nuovo direttore tecnico Jovan Kirovski, dirigente statunitense fortemente voluto da Ibrahimovic.

Ma quello dell’ex Galaxy potrebbe non essere l’unico innesto nel Milan del futuro. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Cardinale potrebbe decidere di inserire nei quadri generali un altro suo uomo di fiducia, come possibile punto di riferimento in futuro per l’area sportiva e per la gestione manageriale del club.

Un nuovo manager per il Milan: arriva dalla Francia

L’ultima idea di Cardinale sarebbe quella di proporre a Damien Comolli un ruolo nel Milan, magari sempre come advisor come fetto per Ibrahimovic nei mesi scorsi. Un personaggio che il presidente di RedBird conosce molto bene, visto che fa già parte del fondo statunitense, nel settore sportivo.

Comolli è stato eletto presidente del Tolosa, squadra della Ligue 1 francese, da quando RedBird ha deciso di investire in questo club transalpino. Si tratta di un uomo molto esperto in ambito calcistico, visto che in passato ha allenato alcune selezioni giovanili del Monaco, per poi intraprendere la carriera di dirigente nell’area tecnica.

Ha lavorato molto in Inghilterra, come talent-scout dell’Arsenal e successivamente come direttore sportivo in squadre come Saint-Etienne, Tottenham, Liverpool e infine Fenerbahce. Un uomo di calcio a 360 gradi, scelto da RedBird nel 2020 come presidente del Tolosa, che sotto la sua guida sta ritrovando buoni risultati come la Coppa di Francia vinta lo scorso anno.

Comolli potrebbe entrare nel mondo Milan nei prossimi mesi, come consulente e riferimento di Cardinale al pari di Ibrahimovic. Un aiuto in più nell’area tecnico-sportiva che potrebbe arricchire le competenze e le conoscenze all’interno del club, che lo scorso anno è stato tacciato (dopo gli addii di Maldini e Massara) di avere pochi personaggi realmente competenti di calcio al proprio interno.