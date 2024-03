Milan in semifinale di Youth League: Real Madrid sconfitto ai rigori

Oggi pomeriggio la squadra di Abate ha affrontato i blancos nel match dei Quarti di Youth League: tanta battaglia in campo.

Per il secondo anno consecutivo il Milan è alle Final 4 di Youth League. Sconfitto il Real Madrid ai calci di rigore dopo l’1-1 nei tempi regolamentari. Una bella soddisfazione per Ignazio Abate e i suoi ragazzi, che attendono la vincente di Mainz-Porto per sapere chi dovrà affrontare in semifinale.

Primo tempo che ha visto la squadra ospite avere il predominio del gioco e delle occasioni. Il vantaggio spagnolo è arrivato al 32′ grazie a un calcio di rigore concesso generosamente e realizzato da Gonzalo. Da segnalare alcuni interventi importanti del portiere rossonero Raveyre, che ha evitato un risultato peggiore nella prima frazione di gioco.

Nel secondo tempo il Milan è sceso in campo con un piglio migliore e al 51′ hanno pareggiato con un bellissimo gol di Sia. La prodezza dell’attaccante rossonero ha dato fiducia a tutto il gruppo, che ha reagito e tenuto botta contro il Real Madrid. Ha anche avuto un’occasione non sfruttata da Camarda al 70′, più altre situazioni che potevano essere gestite meglio. La gara è stata combattuta, anche fisica, e non ci sono stati altri gol nei tempi regolamentari. Il passaggio alle semifinali di Youth League si è decisa ai calci di rigore.

Perea GOL

Bartesaghi GOL

Yanez PARATO

Simic GOL

Palacios GOL

Simmelhack GOL

Fortuny ALTO

Scotti PARATO

Gonzalo GOL

Zeroli GOL

Al Puma House of Football-Centro P- Vismara grande festa della squadra rossonera e dei tifosi presenti. Abate e i suoi ragazzi hanno raggiunto un traguardo importante. Essere tra le migliori squadre europee under 19 è qualcosa che deve rendere tutti fieri. Il sogno è quello di arrivare in finale e provare a vincere la Youth League.