Milan, verso lo Slavia Praga: c’è timore a Milanello, Pioli ha scelto la formazione

Da Sky Sport filtrano le ultime importante novità sul Milan in vista della trasferta europea di giovedì. Focus sulle possibili scelte di Pioli.

Il Milan è atteso in campo giovedì, in territorio ceco, per affrontare la sfida di ritorno degli ottavi di Europa League contro lo Slavia Praga. Sappiamo che il Diavolo potrà contare su un margine di vantaggio di due gol, avendo vinto l’andata a San Siro per 4-2. Eppure, non si può stare completamente sereni a Milanello in vista della sfida. Milan-Slavia Praga ha dato delle indicazioni molto chiare.

La rivale è una squadra che non può essere sottovaluta. A San Siro, in inferiorità numerica, è riuscita comunque a segnare due gol, ma la cosa più preoccupante è che per alcuni tratti di gara il Milan è sembrato ad essere lui con l’uomo in meno e in difficoltà. Sappiamo bene che la squadra rossonera non è rimasta soddisfatta della prestazione, e per questo non ha potuto gioire a pieno della vittoria. Un concetto ribadito da Stefano Pioli ma anche da alcuni giocatori come Christian Pulisic.

In vista del ritorno, come riferisce Peppe Di Stefano di Sky Sport, non si respira un’aria di tranquillità a Milanello. C’è una certa tensione, non paura ma prudenza per non sbagliare nulla giovedì sera in casa dello Slavia. Proprio per questo motivo, Stefano Pioli è pronto a delle precise scelte di formazione.

Verso Slavia Praga-Milan, Pioli sceglie i fedelissimi

Come riporta Peppe Di Stefano, il Milan ha iniziato le sue prove generali per la trasferta europea dopo la vittoria di misura sull’Empoli in campionato. Pioli già oggi ha provato la formazione tipo, e lo farà chiaramente anche domani. Come accennato prima, Di Stefano ha sottolineato la mancanza di tranquillità a Milanello, come se la squadra sappia di non poter contare su un vantaggio rassicurante. Dunque, tutto si giocherà in Repubblica Ceca, perché all’andata il Milan non ha avuto la forza di chiudere i giochi.

Il giornalista di Sky non ha dubbi che Stefano Pioli schiererà i migliori contro lo Slavia giovedì. Dunque, spazio all’undici titolare. “Calabria e Theo sugli esterni, Tomori e Gabbia al centro. In mezzo al campo più Reijders che Bennacer al fianco di Adli. Poi il solito tridente di trequartisti alle spalle di Giroud” ha dichiarato Peppe Di Stefano ai microfoni di Sky Sport davanti ai cancelli di Milanello.

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders (Bennacer); Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.