@ML – Slavia Praga-Milan, l’allenamento di rifinitura: tutti gli aggiornamenti (VIDEO)

MilanLive.it segue in diretta a Milanello l’allenamento di rifinitura dei rossoneri alla vigilia di Slavia Praga-Milan. Tutti gli aggiornamenti di seguito.

È la vigilia di Slavia Praga-Milan, match valido per il ritorno degli ottavi di Europa League. La squadra di Stefano Pioli è radunata a Milanello per svolgere l’allenamento di rifinitura prima della partenza per la Repubblica Ceca. MilanLive.it è presente nel centro sportivo di Carnago per assistere alla seduta di lavoro dei rossoneri e vi riporterà tutte le notizie cruciali.

La sfida dell’andata è terminata 4-2 per il Milan. A San Siro, dunque, il Diavolo è riuscito a conquistare un margine di vantaggio di due gol, ma non si può di certo sottovalutare la gara di ritorno di domani. La qualificazione ai quarti è ancora tutta da conquistare, anche in virtù della prestazione scarsa e deludente dei rossoneri all’andata. Lo Slavia Praga si è confermato una formazione di valore e dagli ottimi principi di gioco.

Pioli sa dunque che servirà dare il massimo, e correggere diversi errori, per strappare il pass per i quarti. Concentrazione altissima a Milanello. Di seguito, il racconto dell’allenamento odierno.

L’allenamento del Milan: il racconto

11.30 – Sono tutti presenti all’allenamento di oggi a Milanello, eccetto Alessandro Florenzi che salterà la sfida per squalifica, e lungodegente Tommaso Pobega. Dunque, Stefano Pioli potrà lavorare a pieno regime con un gruppo completo e numeroso.