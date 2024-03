Samardzic, prima dell’Inter il Milan: “Sono stato a Milanello. E Paolo Maldini…”

Clamorosa rivelazione da parte del centrocampista dell’Udinese. Il Milan è stato vicino al suo acquisto. Il racconto del calciatore è davvero stupefacente.

Che Lazar Samardzic sia uno dei talenti più cristallini della Serie A è indubbio. Il centrocampista serbo-tedesco rappresenta un enorme patrimonio tecnico per l’Udinese, seppur la stagione in corso sia stata parecchio travagliata per lui. Conosciamo bene le dinamiche del mercato estivo, quando Samardzic è stato ad un passo dall’Inter ma poi la trattativa è sfumata praticamente all’ultimo secondo. Il centrocampista si poteva definire un nuovo nerazzurro, ma alcune questione prettamente economiche hanno fatto saltare l’affare.

Samardzic era pronto al grande salto, come probabilmente lo è anche adesso. Sta soltanto aspettando il treno giusto su cui salire, e a quanto pare non era l’Inter. A gennaio è stato poi molto vicino al Napoli, ma anche in questa circostanza la trattativa non è andata in porto. Il padre del giocatore è molto pretenzioso e nei vari affari ha spesso avuto qualcosa da ridire per far saltare il banco. In estate, però, appare davvero scontato il trasferimento per il centrocampista serbo, che a 22 anni non può ancora rimandare l’approdo in una big.

In tal senso, pare ci sia adesso la Juventus a fargli una corte spietata, ma l’Udinese non lo lascerà partire per meno di 25 milioni di euro. Il Milan è un’altra pretendente? Al momento sembrerebbe di no, ma lo è stata in passato, come è stata vicino al suo acquisto. Lo ha rivelato Samardzic in persona in una intervista a Cronache di Spogliatoio.

Samardzic: “Prima il Barcellona, poi il Milan”

Lazar Samardzic è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Hertha Berlino. Una lunga trafila la sua, per poi approdare al Lipsia e in seguito essere acquistato dall’Udinese. Ma prima dei friulani e dei tedeschi del Lipsia, il centrocampista ha avuto l’enorme opportunità di legarsi presto ad una assoluta big europea. Prima il Barcellona, poi il Milan, con Paolo Maldini in persona a volerlo a Milanello.

Non sono voci di corridoio, ma la pura realtà come raccontato dallo stesso Samardzic a Cronache di Spogliatoio. Il retroscena è davvero stupefacente. Lazar si è espresso così in merito: “A 16 anni ho avuto una grande occasione. Venne a bussare alla mia porta il Barcellona. Era Kluivert, responsabile del settore giovanile blaugrana. Ci mostrò il piano di crescita e l’idea che avevano per me.

Ma i miei genitori pensarono che ero troppo piccolo per partire e io ero d’accordo con loro. Un anno dopo ci provò il Milan. Insieme alla mia famiglia andai a Milanello, su invito di Paolo Maldini. Ci fecero visitare le strutture, avevo 17 anni e mio padre mi aveva sempre detto che il calcio italiano fino a qualche anno prima, comandava nel mondo. Ma anche quel giorno, ci dicemmo di non aver fretta”.