Slavia Praga-Milan, la conferenza di Pioli e Tomori in diretta: tutte le dichiarazioni

Pioli oggi ha parlato in vista dell’importante match europeo che attende la sua squadra: il risultato dell’andata non dà certezze.

Dopo aver sconfitto l’Empoli in Serie A, il Milan si rituffa sull’Europa League e giovedì dalle ore 18:45 affronterà lo Slavia Praga nella partita di ritorno degli Ottavi. Si parte dal 4-2 di San Siro, dove i rossoneri hanno avuto il rimpianto di aver subito almeno un gol di troppo e di non aver segnato di più.

Ovviamente, il Diavolo è favorito per la qualificazione ai Quarti, però non può permettersi di sottovalutare gli avversari. I cechi di fronte al loro pubblico cercheranno di fare la partita della vita e di guadagnare l’accesso al prossimo turno della competizione. Servirà il giusto approccio a questo impegno tutt’altro che agevole.

Slavia Praga-Milan: la conferenza stampa di Pioli e Tomori

I protagonisti della conferenza stampa all’Eden Arena sono Stefano Pioli e Fikayo Tomori, interpellati su diversi temi dal giornalisti presenti.

LE DICHIARAZIONI DI PIOLI

LEZIONE DELL’ANDATA – “Abbiamo analizzato i primi 30 minuti in superiorità numerica. Non siamo sicuri che domani sarà la stessa partita e lo stesso avversario”.

VICENDA SOCIETARIA – “Non ho detto nulla ai ragazzi, ho visto serenità e tranquillità. Siamo concentrati, vogliamo passare il turno”.

RISCHIO DI SOTTOVALUTARE LA PARTITA – “Non c’è questo rischio. Sappiamo di avere un discreto vantaggio, ma il turno va conquistato domani. Gli avversari sono abituati a giocare con qualità, energia, intensità e all’attacco, forse questo ci consentirà di avere più spazi”.

QUALE VERSIONE DEL MILAN A PRAGA – “Non c’è una partita di riferimento, sappiamo che prestazione fare domani. Dobbiamo difendere e attaccare bene, dobbiamo approfittare di ogni situazione per prendere un vantaggio sugli avversari”.

MONDIALE PER CLUB – “Non ho guardato tanto i parametri per parteciparvi. Forse il Milan è fuori perché qualche anno fa è rimasto fuori dalle coppe. Comunque l’obiettivo è giocarci in futuro”.

LE DICHIARAZIONI DI TOMORI

CONDIZIONE FISICA – “Mi sento bene e sono felice di essere in campo. Lavoriamo ogni giorno per fare buone prestazioni e vincere, lo stesso vale per domani. Io voglio dare il massimo possibile. Sono un difensore, cerco di aiutare la squadra in fase difensiva e sarà lo stesso domani. Lo stadio sarà un ambiente molto caldo, dobbiamo essere tutti molto pronti”.

I SORRISI DI TOMORI – “Dopo 10 settimane fuori ho ritrovato il sorriso, anche perché abbiamo vinto domenica. Io cerco di aiutare i compagni”.

TORNARE LA DIFESA SCUDETTO – “Vogliamo migliorare su ogni fase del gioco, sappiamo che in qualche partita abbiamo subito troppi gol. In certi periodi le cose non vanno come vogliamo, lavoriamo ogni giorno per migliorare. Domani dobbiamo essere concentrati in fase difensiva e poi cercare di fare male in quella offensiva”.

A breve tutte le dichiarazioni del mister e di Fik. Clicca QUI per aggiornare la diretta