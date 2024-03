Vogliono acquistarlo: addio Milan e super plusvalenza

Novità sul mercato del Milan in uscita. Possibile che i rossoneri ricevano un’offerta a breve per l’acquisto di questo calciatore.

Lo scorso anno il Milan, per poter finanziare gran parte del mercato estivo 2023, decise di cedere uno dei suoi pezzi grossi per una cifra davvero elevata. Ovvero Sandro Tonali, ceduto per circa 70 milioni bonus compresi al Newcastle United. Una partenza dolorosa per i tifosi, ma necessaria per poter investire e ribaltare la rosa.

Non è da escludere che la proprietà RedBird possa attuare la stessa strategia anche l’estate prossima, magari ascoltando le offerte per uno dei big del Milan attuale, tutti sotto gli occhi dei top club europei. Ma c’è anche un’altra possibilità per poter ricavare denaro da reinvestire sul mercato in entrata.

Ovvero cedere gli esuberi e soprattutto i calciatori in prestito in altri lidi. Elementi mandati a fare esperienza altrove che potrebbero essere riscattati a titolo definitivo. Come nel caso di Charles De Ketelaere, in prestito all’Atalanta con diritto di riscatto già fissato a 23 milioni di euro. Ma il belga non è il solo a poter generare un possibile guadagno futuro per il Milan.

Prestazioni soddisfacenti del milanista: Galliani lo vuole ‘a vita’

È anche il caso di un giovane talento scuola Milan, attualmente in prestito al Monza. Si tratta di Daniel Maldini, che sta sorprendendo tutti da quando a gennaio è passato nel club brianzolo, fortemente voluto sia da mister Palladino sia dal direttore generale Adriano Galliani, che aveva già intravisto le sue potenzialità.

Dopo un periodo non fruttuoso ad Empoli, il figlio d’arte sta finalmente rendendo al massimo a Monza. Già due reti in campionato, soprattutto quella decisiva per la vittoria dei suoi in casa del Genoa sabato scorso. Maldini finalmente sta trovando forma fisica e continuità di prestazione nel modulo di Palladino. Per questo motivo, secondo Tuttosport, il Monza starebbe pianificando di acquistarlo.

Il Milan non lo ritiene incedibile, ma si aspetta una proposta importante da parte di Galliani per il proprio prodotto del vivaio. Se dovesse arrivare un accordo economico, i rossoneri genererebbero una plusvalenza piuttosto importante. Lo stesso direttore del Monza, interpellato dalla Gazzetta dello Sport, ha confermato questa intenzione: “Io spero che Daniel possa rimanere a Monza per tutta la vita, ma se dovesse tornare al Milan sappia che ha la possibilità di scegliere la maglia numero 3. Ritirata, come la 6 di Franco Baresi, ma utilizzabile solo per un figlio di Paolo”.

Daniel Maldini difficilmente potrà essere utile nuovamente al Milan, nonostante le sue ottime qualità tecniche. Il secondogenito dell’ex capitano Paolo non troverebbe spazio nell’attacco rossonero vista l’ampia concorrenza di calciatori più esperti e di maggior valore internazionale. Monza potrebbe essere la soluzione giusta, a lungo termine, per tutti.