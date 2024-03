Dall’Argentina al Milan: derby italiano per il regista

Il Milan valuta l’acquisto di un nuovo regista per la prossima stagione: sull’obiettivo rossonero c’è la concorrenza di un club di A

Il Milan ed un play nuovo di zecca. La società rossonera valuta, sul mercato estivo, di acquistare un nuovo calciatore che abbia caratteristiche ben precise: in grado di dettare i tempi alla squadra e di far circolare il pallone, creando una sorta di raccordo con i reparti. Un ruolo che nella scorsa stagione era di Sandro Tonali, ceduto poi in estate al Newcastle per la cifra monstre di circa 80 milioni di euro.

Un importo ingente che ha aiutato il club nella fase di campagna acquisti: ciò nonostante, a Milanello non è arrivato un regista delle qualità dell’ex Brescia. Ecco perché, in previsione della prossima stagione, si proverà a rimediare a questa mancanza scandagliando il mercato alla ricerca di quei profili più interessanti.

Tra questi, c’è Ezequiel Fernández volante del Boca Juniors soprannominato anche Equi. Il ragazzo, però, è un profilo decisamente interessante tanto da non aver attirato solamente le attenzioni del Milan, anzi.

Milan, Fernandez il nome per la mediana: ma c’è un problema

Su Fernández sonodiversi i club che stanno raccogliendo informazioni. E la Bombonera è diventata quasi una sotra di sede di pellegrinaggio per molti osservatori che hanno ricevuto mandato da club europei di valutare i progressi del giovane.

Classe 2001, il centrocampista è attualmente infortunato – lesione muscolare per lui – ma le relazioni arrivate in via Aldo Rossi sono decisamente positive. Considerato uno dei talenti più cristallini del calcio argentino, è finito anche nel mirino della Fiorentina in Serie A.

I viola sono alla ricerca di un play, anche perché la permanenza di Arthur sembra davvero complessa, sia per l’ingaggio elevato – e quindi i costi nel suo insieme – che per il mirino del Benfica nei suoi confronti. Ecco perché il club gigliato ci sta pensando seriamente.

Nessuna trattativa partita al momento in casa Fiorentina ma in vista della prossima estate può essere eccome un obiettivo concreto. Un fisico notevole, 178 centimetri e 76 kg, ha una visione di gioco che ha colpito tutti gli osservatori. Legato al Boca Juniors, Fernández vorrebbe restare almeno un’altra stagione al club di Buenos Aires, probabilmente per completare la sua crescita.

La Serie A, però, potrebbe essere una opportunità troppo ghiotta per non essere colta al volo e lo stesso centrocampista potrebbe decidere di aprire ad un trasferimento già in estate.