Highlights Slavia Praga-Milan: la sintesi del match di Europa League [VIDEO]

Slavia Praga-Milan, la cronaca con gli highlights del match di ritorno di Europa League disputato giovedì 14 marzo

Una splendida coreografia dei tifosi di casa accoglie Slavia e Milan alla Eden Arena. Si riparte dal 4-2 dell’andata con la qualificazione alla semifinale di Europa League in palio.

Nella prima parte del primo tempo si gioca pochissimo. Al 7′ Maignan subisce un duro intervento di Vlcek su un tentativo di rinvio. Il portiere rossonero resta a lungo a terra dolorante ma riesce a rimanere in campo e a compiere una grande parata su un tiro ravvicinato di Chytil.

Al 20′, la svolta della partita. Holes commette un duro fallo su Calabria. In presa diretta non sembra così grave ma i replay smentiscono la prima impressione. L’arbitro Nyberg, richiamato all’on field review, decreta il rosso per il capitano dello Slavia che resta in dieci come all’andata. Mentre Holes lascia il campo, esce anche Maignan, dolorante per la contusione, sostituito da Sportiello.

Dall’espulsione per lo Sparta, il Milan diventa padrone della partita. Pulisic sfiora il vantaggio con una percussione al 28′, terminata con una conclusione troppo centrale su Stanek. E’ il preludio al vantaggio dei rossoneri. Lo segna proprio Pulisic con un tiro sporco all’angolino al 33′.

Gol Loftus-Cheek, assist Theo Hernandezpic.twitter.com/pDY4h653TU — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) March 14, 2024

Lo Slavia accusa il colpo e sbanda. Il Milan ne approfitta e raddoppia subito con Loftus Cheek. Solita discesa di Hernandez e assist che Ruben deve solo spingere in rete a porta vuota. I tifosi di casa provano a rivitalizzare lo Slavia ma non è ancora finita. Al terzo minuto di recupero, c’è tempo per una prodezza pazzesca di Leao. Dai venti metri, Rafa lascia partire un tiro agevole fantastico che termina la sua traiettoria all’incrocio dei pali. Una meraviglia e 0-3 Milan all’intervallo.

GOL RAFAEL LEAO WOWpic.twitter.com/2mitg8iZKz — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) March 14, 2024

Slavia-Milan, il secondo tempo

Come prevedibile, nel secondo tempo succede poco. Pioli ne approfitta per qualche rotazione. Entrano Thiaw e Kalulu al posto di Tomori e Calabria. Al 62′, Giroud sfiora il poker ma spreca da distanza ravvicinata.

Diventano protagonisti anche i tifosi dello Slavia. Fitto lancio di oggetti prima di un calcio d’angolo e partita sospesa per qualche minuto. Alla ripresa, Pioli fa entrare anche Chukwueze ma i ritmi sono blandi e il match scorre senza sussulti fino all’85’ quando lo Slavia si prende la soddisfazione di accorciare le distanze con un conclusione angolata di Jurasek che batte Sportiello. Nel finale, Stanek respinge un colpo di testa di Giroud.

Finisce 3-1 per il Milan che accede per la prima volta ai quarti di finale di Europa League. Venerdì 15 marzo, alle 13, i rossoneri conosceranno la prossima avversaria nel sorteggio di Nyon. Unica macchia in una serata di festa, l’infortunio di Maignan che dovrà sottoporsi ad esami al ginocchio.