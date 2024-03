Il Milan si qualifica ai quarti di Europa League se… Tutte le combinazioni

Scopriamo tutte le combinazioni possibili affinché il Milan si qualifichi ai quarti di finale di Europa League stasera contro lo Slavia Praga.

Manca ormai pochissimo all’atteso match di Europa League tra Slavia Praga e Milan, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Stasera, alle ore 18.45, il fischio d’inizio. Stavolta saranno i cechi ad ospitare il Diavolo tra le proprio mura e i propri tifosi, al Fortuna Arena di Praga. Non si tratta di una sfida semplice, nonostante il risultato dell’andata e la carta dicano altro.

Il Milan ha sì un margine di vantaggio di due gol sull’avversario, dopo il 4-2 di San Siro, ma le difficoltà all’andata sono state parecchie e anche grandi nonostante lo Slavia in inferiorità numerica per un lungo tratto di gara. Proprio in 11 contro 10, i cechi sono riusciti a segnare due reti ai rossoneri e a sorprendere e non poco. Stasera, con stadio e tifosi a favore, lo Slavia ha l’assoluta intenzione di centrare l’impresa e riscattare le sfortune dell’andata.

Il Milan, dal suo canto, è pronto a rimediare alla scarsa e deludente prestazione di San Siro, fornendone stasera una di assoluto livello e supremazia. Si prospetta uno scontro di fuoco, con in palio il prezioso quarto di finale. Cosa deve fare il Diavolo per qualificarsi? Molto semplice. Di seguito tutte le combinazioni.

Milan, cosa serve per conquistare i quarti

Come accennato, nonostante il vantaggio di due gol, il Milan non può affrontare la gara in modo superficiale o presuntuoso. Serve concentrazione e la vittoria resta l’unico obiettivo. Ad ogni modo, però, il Diavolo passerebbe il turno non soltanto in caso di successo. Le combinazioni per passare il turno dicono che il Milan può anche pareggiare o perdere, ma con un solo gol di scarto.

Se arrivasse la sconfitta con due gol di scarto, allora si andrebbe ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Ma se la disfatta fosse più larga, e dunque con lo Slavia in grado di segnare tre o più gol di scarto al Milan, quest’ultimo sarebbe automaticamente eliminato dalla competizione. Dunque, la squadra di Stefano Pioli ha quattro risultati su cinque a suo favore, ma non significa che si potrà tenere bassa la guardia, anzi. Stasera deve esserci fretta di chiudere il prima possibile i giochi.

Riepilogando, il Milan si qualifica ai quarti se:

Vince Pareggia Perde con un gol di scarto Lo Slavia segna due gol di scarto ma il Milan la recupera ai supplementari o ai rigori

Il Milan non si qualifica se: